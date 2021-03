Aktuelle Lockdown-Regeln oder Lockerungen, alle wichtigen Zahlen zu Ansteckungen und Inzidenzen für Ihren Bezirk, Adressen zum Beispiel der neuen Teststellen, Gesundheits-Service der Bezirksämter, Hintergrundgeschichten über das Leben in Zeiten des Virus: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken halten wir sie kompakt und übersichtlich zur Corona-Pandemie auf dem Laufenden - bieten Ihnen aber auch viele andere Themen. Nach dem langen Wochenende - der Frauentag ist in Berlin ein Feiertag - senden wir am heutigen Dienstag Newsletter aus fünf Bezirken. Berlinweit wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter inzwischen mehr als 241.000 Mal abonniert. Newsletter aus allen Bezirken können Sie auf der Website leute.tagesspiegel.de kostenlos bestellen. Weitere Themen am heutigen Dienstag finden Sie hier im Überblick:

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Doch nicht die Kälte? Investor Coral World war eingebunden. Vorherige Treffen fanden statt: Eine Rekonstruktion der Räumung des Obdachlosenlagers an der Rummelsburger Bucht

„Ich will die nächsten Jahre nicht nur auf Beton schauen“: Streit um Nachverdichtung

Linksfraktion will erneut Ankerverbot für den Rummelsburger See beim Bund durchsetzen

Es ist ein Kampftag: Kein Jubiläum, Geburtstag oder Picknick: Zum internationalen Frauentag

Bulli mit besonderer Geschichte zu verkaufen

"Radwegstümmel": Initiative nicht zufrieden mit Radwegbau

Kommentar: Müssen Mieter*innen Nachverdichtung hinnehmen?

"Paroli" - neuer Song von "Kafvka"

Statistik der Polizei: Wie viele Autos in den letzten Jahren in Lichtenberg angezündet wurden und warum

Thomas Loy berichtet aus TREPTOW-KÖPENICK:

Haushaltsausschuss gibt Gelder für Spreepark-Sanierung

Vogelgrippe: Bezirk richtet Sperrzone ein

Tunnel am S-Bahnhof Wilhelmshagen wieder offen

Flüchtlingsheim Allende-Viertel bekommt neuen Betreiber

Wolfgang Plantholt will den Verkehr in Friedrichshagen reformieren

Petition für Enteignung des "Funkhauses Grünau"

Trickfilmwettbewerb Friedrichshagen: Siegerfilme werden am Rathaus gezeigt

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

„Ich mache hier, so lange ich kann” – Der Biesdorfer Ortschronist Karl-Heinz Gärtner erzählt über seine Arbeit und seine Heimat

Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses beschäftigt sich mit der Bockwindmühle

BVG lehnt Linienverlegung für die Bisamstraße ab

Naturschützer*innen warnen vor Rückgang bei Amphibien

„Wir möchten die Diskussion um Kunst in der DDR im Fluss halten” – Karin Scheel im Gespräch über die kommende Ausstellung „Zeitumstellung” im Schloss Biesdorf

Jede Flasche eine gute Tat – Eintracht Mahlsdorf hat jetzt sein eigenes Charity-Bier

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Utopie Tempelhof: Comic nach der Geschichte des kurdisch-irakischen Flüchtlings Sartep Namiq

Bleibt der Süden ohne Anschluss?: Die Pläne der Bahn

Der Frauentag und die Schule: Aus dem Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Sicherer unterwegs: Radspur auf der Kolonnenstraße

Meinung wert und teuer: Kosten für das Beteiligungsverfahren Neue Mitte Tempelhof

Schulen für den Bezirk: Das wird gebaut

Zehn Jahre Spielhallengesetz: Das hat es im Bezirk gebracht

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Platte Newsletter-Witze im ZDF Magazin Royal: Ist Jan Böhmermann heimlicher Spandauer?

Er ist wieder da: Der Bauzaun steht wieder auf der Stößenseebrücke und ist breiter denn je

Havelradweg komplett - bis auf 800 Meter in Gatow: Passiert da mal was? Jetzt gibt es Neuigkeiten!

Eine Million für Hakenfelde: Bundesregierung gibt Geld für den Stadionausbau

Halleluja! Die Zahl der Schrottboote sinkt, ein Kapitän ist identifiziert

Rodung auf den Rieselfeldern? Jetzt spricht der Stadtrat

Tram, S-Bahn, U-Bahnpläne in Spandau: Senat nennt erste Kostenschätzungen

Nach 100 Jahren: Feuerwehr in Kladow abgerissen

"Unser Kino in West-Staaken": Fotos und Erinnerungen, als Staaken noch in der DDR lag

Ansage vom Regierenden: Siemensstadt heißt nicht mehr Siemensstadt, sondern...

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.