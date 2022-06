Diese Idee klang spannend: In Berlin-Gatow, im Südwesten der Stadt, gab's neulich den 1. Singlespaziergang im Wald („für Singles, Alleinstehende, Witwer, Geschiedene, Getrennte…“). Hinter dem Projekt steckt die Berliner Autorin Gabriele Bärtels, die im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel die Idee gleich mal vorgestellt hat. Hier erzählt sie, wer zum Spaziergang kam, was sie antreibt, welche Romane sie schreibt, was das Rathaus von Berlin-Spandau unbedingt angehen muss – und wem Krähen bitteschön, pardon!, aber mal so richtig auf den Kopf kacken sollen.

Frau Bärtels, Sie haben neulich einen Waldspaziergang für Singles organisiert. Wie viele Leute kamen denn so?

„Es war ein überraschend gelungener Spaziergang! Etwa 35 Nachbarn im Alter von 30 bis über 70 fanden sich ein. Ich pappte allen ein Vornamensschild an die Brust, und so sind wir losspaziert. Ein langer Zug schlängelte sich gemütlich über die Waldwege, überall blühten Plaudereien, und immer wieder wechselten die Gesprächsgruppen. Nach einer knappen Stunde waren wir zurück. Danach haben sich 20 Nachbarn zusammen in den Garten des Steakrestaurants gesetzt und sind dort noch lange hocken geblieben.“

Wiederholen Sie das?

„Zahlreiche Teilnehmer äußerten ihren Wunsch nach Wiederholung, allerdings ist das für eine einzelne Person langfristig aufwändig zu organisieren. Zudem bin ich überzeugt, dass es nicht nur in Spandau einen großen Bedarf gibt, analog und unkompliziert Singles aus der Nachbarschaft kennen zu lernen. Könnte das nicht der Tagesspiegel-Newsletter für jeden Stadtteil organisieren?“

Gabriele Bärtels, Autorin und Ideen-Geberin des Waldspaziergangs in Gatow. Foto: privat

Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee?

„Mit der Idee trage ich mich schon länger, weil ich Kontaktanzeigen satt habe: Zu hohe Erwartungen, zu viel Druck und oft zu weit weg. Ich möchte zurück zum analogen Kennenlernen: In der Nähe, ohne Verabredung, ohne Aufbrezeln, ohne Einstiegs- und Ausstiegshürde. Spazierengehen kann jeder. Verfestigt hat sich der Gedanke, weil ich in den Anfängen der ukrainischen Flüchtlingswelle in kurzer Zeit viele Nachbarn kennenlernte, und einiges über Einsamkeit gehört habe. Insbesondere einer Person hab ich versprochen, dass ich etwas organisieren werde. Danach hat es noch Wochen gedauert, bis ich mich traute, mit dem Vorschlag rauszukommen, weil ich mich damit ja auch selber oute.“

Und warum im Wald von Hohengatow?

„Ich kenne mich dort aus, es ist günstig gelegen, es gibt ein Gartenrestaurant und einen Waldspielplatz. Mehr Sehenswürdigkeiten hat eigentlich keiner der Teilnehmer gebraucht. Nicht mal die Maiglöckchen, auf die ich hinwies, wurden besonders beachtet. Alle waren in Plaudereien vertieft. Aber die schattiggrüne Natur tut trotzdem ihre Wirkung.“

Förster Christian Eckert beim Tagesspiegel-Termin vor seinem Forsthaus in Gatow. Foto: André Görke

Sind Sie Spandauerin?

„Mich verschlug es vor zehn Jahren hierher, damals hatte ich mit meinem Ex ein Haus an der Havel gebaut und wusste sofort, aus dieser Gegend will ich nie wieder weg. In Gatow wohne ich seit vier Monaten. Ich liebe die Kombination von Dorf, Land, Wasser und Stadt und bin sehr gern Teil der dörflichen Nachbarschaft. Gegen das, was ich aus anderen Kiezen kenne, herrscht hier die reine Idylle.“

Sie sind Autorin. Was schreiben Sie denn so?

„Als Journalistin Reportagen, Essays, Portraits, Reportagen, zum Beispiel diese über meine Zeit als Gastgeberin einer ukrainischen Familie: chrismon.evangelisch.de. Als Schriftstellerin Romane und Geschichten, vorzugsweise leicht aus der Realität herausgedreht. Ein Überblick ist hier zu finden: gabriele-baertels.de/literatur. Eine meiner schönsten Geschichten – wenn ich das selbst sagen darf – ist das moderne Märchen „In der Tiefe des Teiches“. Die Gartenteich-Geschichte passt schön zum Sommer.

Die Politik liest mit: Ihre 3 Kiez-Ärgernisse, die sich gerne ändern dürfen? Erstens…

„Röhrende Motorboote und Disco-Boote auf der Havel müssen entschlossen verfolgt werden.“

Zweitens?

„Worüber sich alle Hundebesitzer ärgern: Einerseits sollen sie ihre Hundehinterlassenschaften aufsammeln, aber dann marschieren sie mit der warmen, duftenden Sch … kilometerweit durch den Park wie an der Dr.-Kleusberg-Promenade. Ein Mülleimer ist nirgends zu sehen.“

Drittens?

„Für ein drittes Ärgernis wohne ich noch nicht lange genug hier.“

Und wenn Sie rumspinnen dürfen: Ihr 4. Wunsch?

„Drohnen, die nachts Patrouille fliegen und alle fotografieren, die ihren Bauschutt, Kühlschränke und Möbel in den Wald und in die Rieselfelder schmeißen. Schön wäre außerdem, wenn diesen Naturschändern die Krähen auf den Kopf kacken würden.“

Ihr Lieblingsfleck in Spandau?

„Es ist eher eine Uhrzeit: Fünf Uhr früh auf den Rieselfeldern, kurz bevor die Sonne aufgeht, möglichst mit Bodennebel. Dann liegt ein Zauber über allem.“

