Seit dem Ende der vergangenen Legislaturperiode gab es in Neukölln keinen Migrationsbeirat mehr. Nun hat das Bezirksamt, nach einigem Hin und Her, insbesondere um den letzten Beirat, am Dienstag die neuen Mitglieder ernannt.

Künftig beraten wieder 20 Vereine und Initiativen das Bezirksamt in allen Bereichen rund um die Partizipation und Integration von Neuköllner:innen mit Migrationsgeschichte.

Laut Bezirksamt hatten sich 32 Organisationen für je einen der Sitze beworben. „Migranten- und Diasporaselbstorganisationen zeigen in ihrer Vielfalt in Neukölln jeden Tag, wie stark und unabhängig sie ein friedliches Miteinander fördern und unser Land mitgestalten“, teilte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) dazu mit.

Und weiter: „Das neue Partizipationsgesetz macht es möglich, dass besonders Selbstorganisationen im Beirat vertreten sind. Der Beirat soll deshalb vor allem ihr Beirat sein.“

[Dieser Text stammt aus dem Neukölln-Newsletter vom Tagesspiegel. Den kompletten Newsletter gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

In der Vergangenheit hatte es insbesondere Diskussionen über die Teilnahme von politischen Vertreter:innen am Beirat gegeben. Mit dem neuen Partizipationsgesetz wurde deren Teilnahme nun neu geregelt: Es sieht eine Neustrukturierung der Gremien vor und insbesondere eine stärkere Repräsentanz der Zivilgesellschaft. Mitglieder im neuen Beirat sind die folgenden Organisationen:

– AFROTAK TV cyberNomads

– Al-Huleh e.V.

– Amaro Foro e.V.

– Aufbruch Neukölln e.V.

– CHANCE – Bildung, Jugend und Sport BJS gGmbH

– Deutsch-Arabisches Zentrum für Bildung und Integration (DAZ)

– IBBC e.V.

– ImPULS e.V.

– MaDonna Mädchenkult.Ur e.V.

– MINCE e.V.

– MORUS 14 e.V.

– Phinove e.V.

– QuilomboAllee

– Sivasli Canlar e.V.

– Strohhalm e.V.

– Tamilisches Kulturzentrum e.V.

– TIO e.V.

– To Spiti – Diakoniewerk Simeon gGmbH

– Yekmal e.V.

– Zaki – Bildung und Kultur e.V.