Für Maskenpflicht bei steigenden Fallzahlen Berliner Stadtrat warnt vor starker Zunahme der Corona-Infektionen

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehe „steil nach oben“, warnt Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU). Innerhalb nur eines Tages habe das bezirkliche Gesundheitsamt zuletzt 444 Fälle registriert, sagte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel und bezog sich dabei auf den Zeitraum vom 17. auf den 18. Oktober. Der Inzidenzwert im Bezirk lag am Donnerstag bei 491,4 und damit höher als im Berliner Durchschnitt (442,7). Damit nicht genug. Weil nur noch PCR-Tests gezählt werden und Schnelltests iunberücksichtigt bleiben, rechnet Wagner mit einer „mindestens fünf Mal höheren Dunkelziffer“. Als sicherste Möglichkeit, Infektionen zu vermeiden, nennt er Schutzmasken. und hat kein Verständnis für die „Hochstilisierung von Freiheitsrechten“, mit der eine Maskenpflicht abgelehnt werde. Für den Fall, dass die Zahlen weiterhin stark steigen, wünscht sich der Stadtrat, dass der Senat wieder Masken „in geschlossenen Räumen“ vorschreibt. Damit meint er auch den Einzelhandel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ökumenisches Zentrum gibt Deutschunterricht für Geflüchtete – jetzt braucht es Spenden und neue Räume

Das lokale Parlament und dessen Entscheidungen im Blick: Wir berichten aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)

Heidi Hetzers früheres Autohaus soll neu vermietet werden

Bezirksamt sagt Verleihung der Bürgermedaille ab – wir erklären die Gründe

Caritas will Seniorenwohnhaus am Bundesplatz sanieren und anders nutzen

Supermarkt-Überbauung mit Wohnungen geplant

BVG feiert Richtfest für Ausbildungszentrum

Straßenschilder für den Schutz von Bibern

Buchtipp: Tagesspiegel-Redakteurin porträtiert Unternehmerinnen – darunter zwei aus unserem Bezirk

Geplanter „Rat des Sports“ lässt auf sich warten

