Fußgängerunterführung am ICC Berliner „Tunnel des Grauens“ soll neu belebt werden

Keine der zehn Rolltreppen funktioniert, zwei wurden sogar demontiert. Der Aufzug ist mit Gittern abgesperrt und einige Deckenlampen leuchten nicht mehr. Wegen solcher Mängel und einer häufigen Vermüllung gilt die Charlottenburger Fußgängerunterführung zwischen dem früheren Kongresszentrum ICC, den Messehallen am Funkturm und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Berlin als „Angstraum“ und „Tunnel des Grauens“. Nun will der Charlottenburg-Wilmersdorfer Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) neue Nutzungen erproben.

Zum Auftakt gebe es vom 26. bis 28. April ein Turnier des Berliner Tisch-Tennis Verbands, kündigte er am Mittwoch an. Zwei bis drei weitere „Pilotveranstaltungen“ sollen in diesem Jahr folgen. Man brauche erfolgreiche Beispiele und eine öffentliche Debatte, um „im zweiten Schritt eine feste Infrastruktur zu schaffen“, sagte Schruoffeneger, der unter anderem für Straßen, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten zuständig ist.

Alle Rolltreppen und der Aufzug des Tunnels sind außer Betrieb. © Cay Dobberke

Seit 2017 setzt sich das Bezirksamt für ein Nutzungskonzept ein. Eine beauftragte Veranstaltungsagentur legte im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie vor.

Dagegen hat die Senatsverkehrsverwaltung angekündigt, den Tunnel zu schließen. Es gibt aber noch keinen Zeitplan. Um die Fußgängerunterführung zu ersetzen, wäre ein Umbau der Kreuzung zwischen dem Messedamm, der Neuen Kantstraße und der Masurenallee nötig. Bisher fehlen Fußgängerampeln. Nur am Messedamm existiert eine Behelfsampel, um Touristen den Weg zwischen dem Busbahnhof und dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC zu erleichtern.

Bei Veranstaltungen im Tunnel will das Bezirksamt die Teilnehmerzahl auf 200 begrenzen. Dafür benötigen Organisatoren einen Sicherheitsdienst. Für das Tischtennisturnier würden acht Tische in einem mit Gittern abgesicherten Teil des Tunnels aufgestellt, sagte Geschäftsführer Uwe Buhrdorf von der Agentur „Die Wellenmaschine“ beim Presssegespräch über die neuen Pläne. Er ist einer der zwei Autoren der Machbarkeitsstudie.

Drehort für Hollywood-Filme Den Tunnel am ICC gestaltete 1975 der BVG-Hausarchitekt Rainer Gerhard Rümmler im poppigen Stil mit orangefarbenen Säulen und runden Deckenlampen. Hier entstanden unter anderem Szenen für die Filme „Die Bourne Verschwörung“, „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“, „Captain America: Civil War“ und „Atomic Blonde“.

In der Untersuchung werden weitere Sportveranstaltungen sowie Ausstellungen, Lesungen, Modellautorennen, Konzerte oder eine „Silent Disco“ für Tänzer mit Kopfhörern vorgeschlagen. Besonders beliebt ist der Tunnel unter Skatern. In den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Verkehr gebe es jedoch Vorbehalte dagegen, die Anlage dem Deutschen Rollsport- und Inline Verband zur Verfügung zu stellen, sagte Stadtrat Schruoffeneger. Offenbar würden bauliche Schäden befürchtet.

Es soll auch Sorgen vor zu viel Lärm geben. In der Umgebung stehen aber keine Wohnhäuser, sondern nur ein Hotel, das wegen der Nähe zur Stadtautobahn über schallhemmende Fenster verfügt. Beim Brandschutz sieht Veranstaltungsmanager Uwe Buhrdorf wegen der vielen Ausgänge kein Problem. Weil die Anlage ursprünglich als Verbindungskorridor zu einem geplanten U-Bahnhof entstanden war, gebe es auch geeignete Räume für Toiletten und Logistik.

Das Bezirksamt hofft auf eine „Anschubfinanzierung“ des Landes Berlin. Das Geld könne aus der Bettensteuer (City Tax) kommen, sagte Schruoffeneger. In das Tischtennisturnier investiere der Bezirk etwa 50.000 Euro. Später seien Einnahme aus Vermietungen und durch Werbung möglich. Der Stadtrat denkt dabei zum Beispiel an Reklame von Reiseveranstaltern anlässlich der Tourismusmesse ITB.

Die nächste ITB findet vom 5. bis zum 7. März statt. Der Senat plant dazu eine Aktion im Tunnel, die erst in der nächsten Woche bekanntgemacht werden soll. Bei der Präsentation der bezirklichen Pläne bezeichnete Carsten Rudolph, Vorstandsmitglied des Vereins Visit Berlin Partnerhotels, die Unterführung als „Schandfleck“. Für viele Busreisende zähle sie zu den ersten Orten, die sie in Berlin sehen.

Für Touristen ändert das Konzept des Bezirksamts wenig. „Soziale Kontrolle“ könne die Sauberkeit verbessern, heißt es. Doch für die Rolltreppen sind die Berliner Verkehrsbetriebe zuständig – und diese finden kaum noch Ersatzteile. Zwei Rolltreppen wurden demontiert, um sie für Reparaturen auszuschlachten. Passende Leuchtstoffröhren für die Deckenbeleuchtung gibt es auch nicht mehr.