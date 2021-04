Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 245.000 Mal abonniert. Mit mehr als 32.800 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Seit 21 Jahren gibt es den Walter-Benjamin-Platz zwischen der Leibniz- und der Wielandstraße – doch über den Namensgeber erfahren Besucher:innen nur stichwortartig auf den Straßenschildern, dass Walter Benjamin (1892 bis 1940) ein "Schriftsteller, Literatur- und Zeitkritiker" war. Das wollen Bezirkspolitiker:innen nun ändern. Der Kulturausschuss der BVV nahm einen Antrag der SPD-Fraktion einstimmig an. Das Bezirksamt soll eine Informationstafel (oder "unter Umständen" auch mehrere) anbringen, um auf das Leben und auf die Bedeutung des Philosophen und Kulturkritikers hinzuweisen. Man könne den Text der Gedenktafel an Benjamins früherem Wohnhaus in der Prinzregentenstraße "teilweise übernehmen", so ein Vorschlag. Darauf steht unter anderem, dass Benjamin sich auf der Flucht vor den Nazis, die ihn wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgten, das Leben genommen hat. Mehr lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

