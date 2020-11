Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 230.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die beiden Komponisten Shmuel Blasz und Shmuel Lazarovich waren Freunde und mussten als Juden in einem ungarischen Arbeitslager schuften. Im März 1944 besetzte Nazi-Deutschland das einst verbündete Ungarn. Blasz wurde in Auschwitz ermordet; Lazarovich überlebte das KZ Dachau. Er konnte die Musik des Freundes retten und für nachkommende Generationen bewahren. Eines der Stücke gehört zu den insgesamt zehn Werken, die der israelische Klarinettist Nur Ben Shalom und sein Nimrod Ensemble bei dem ersten Konzert der Reihe „Lebensmelodien“ am Sonntag in der Apostel-Paulus- Kirche in Schöneberg spielen wollte – wie alle Konzerte mit Publikum musste es Corona-bedingt verschoben werden. Zu hören sind die „Lebensmelodien“ trotzdem, sie werden jetzt in der leeren Kirche erklingen im Gedenken an die Pogromnacht vor 82 Jahren. Der Radiosender RBB Kultur überträgt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Tagen, Absagen oder online: So kann es mit der BVV weitergehen

Ende eines jahrzehntelangen Provisoriums in Sicht: Grundsteinlegung für die Gustav-Heinemann-Schule

211 neue Wohnungen: Baubeginn an der Schöneberger Linse

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Corona-Alltag im Klassenzimmer

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Stadtrat über Corona, Bürgeramt, Kneipen-Kontrollen - das schnelle Newsletter-Interview

Barfly oder Burger-Laden: Gastronomen sprechen im Newsletter über ihre Corona-Agenda

9. November 1938: Wo ist eigentlich die Erinnerungstafel an Spree Ecke Havel geblieben? Das Rätsel wird im Newsletter gelöst

Tschö TXL: Anwohner aus der Anflugschneise nehmen im Newsletter persönlich Abschied

Neues Ärzte-Album (und ganz viele Töne aus Spandau)

Newsletter-Rätsel: 100 Jahre Bibliothek - aber wo stand die erste Bücherei?

Großartiger Leser-Bericht: Wie feiert man eigentlich ein Familienfest in Coronazeiten?

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Freizeit nein, Beratung und Bildung ja: Was der Teil-Lockdown für Kultur, Weiterbildungs- und Sozialeinrichtungen bedeutet

Corona aus Schülersicht: Das sagt der neue Bezirksschülersprecher zum Krisenmanagement

"Weil sie nicht überzeugen will": Der Alice-Salomon-Poetikpreis geht an die Berliner Schriftstellerin Lioba Happel

Bibliothek macht auf BER: In Kaulsdorf findet die Eröffnung ohne Feier statt

Umkämpfte Umgestaltung: Bauarbeiten an der Lemkestraße beginnen

