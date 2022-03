Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Hilfe für Kriegsgefllüchtete und Solidarität mit der Ukraine sind weiterhin Schwerpunkt-Themen bei uns. Diesmal zum Beispiel mit folgenden Geschichten: Die Nachbar:innen grüßen schon: geflüchtete ukrainische Familie fühlt sich wohl in Lichtenberg; Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg: Schüler:innen bilden großes Peace-Zeichen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Gefälschter Impfpass? Sükrü Celiker tritt aus der AfD aus

Antikgrossflohmarkt auf der Trabrennbahn

Lärm, Dreck, Rauch und Ratten: Grillerlaubnis für drei Parks zurückgenommen

Ausstellung „Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland“ macht Station in Lichtenberg

Schornsteinsprengung

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Bauprojekt Marienufer oder: Entspannung im Bolle-Park

Baurojekt Behrensufer oder: Die "hängenden Gärten von Köpenick"

Solikonzerte für die Ukraine

Der "perfekte Botschafter" für Treptow-Köpenick: Harald Neumann im Portrait

Hausgemeinschaft Bouchéstraße 17 fleht um Rettung

Grünanlagen-Check: 17 Flächen sind "übernutzt"

Unternehmer Große setzt Kopfgeld auf Graffiti-Sprayer aus

Betreiberwechsel in der Kranbar

Sicherheitstraining für E-Biker über 50

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.