Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 220.000 Abonnements. Mit mehr als 30.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Einige U-Bahnhöfe im Bezirk sind schon seit langer Zeit - teils seit Jahren - Baustellen. Leserinnen und Leser fragen, was überhaupt dort gemacht wird und warum es so lange dauert. Im Newsletter berichten wir, was in den vier Stationen Bismarckstraße, Augsburger Straße, Uhlandstraße und Sophie-Charlotte-Platz vor sich geht und warum teils länger als erwartet dort gewerkelt wird. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Streit um Milieuschutzgebiete

Neuer Pfarrer für die katholische Gemeinde St. Ludwig

Asbestfunde in der Künstlerkolonie am Breitenbachplatz - Vermieter sperrt Keller

Freikarten für Open-Air-Swingkonzert mit Andrej Hermlin

Betreiberwechsel im "Ku'damm Beach" am Halensee

Amateurfußballer spielen zwei Bezirks-Derbys

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.