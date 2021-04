Der Newsletter Ehrensache, geschrieben von Gerd Nowakowski, würdigt jeden Monat all jene Menschen, die aktiv mithelfen, dass Berlin lebenswert ist und liebenswert bleibt. Unsere Redaktion informiert Sie über Neuigkeiten und Termine von Kiez-Initiativen, sozialen Organisationen, Gemeinden oder engagierten Unternehmen und Sportvereinen. Dazu erfahren Sie politische Nachrichten, die für ehrenamtlich Engagierte wichtig sind.

Immer am zweiten Mittwoch im Monat erhalten Sie den Newsletter gratis per Mail.

Und das sind die Themen im Newsletter Ehrensache am 13. April: