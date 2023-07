Gemeinschaftsgarten an der Wuhle Wurzeln schlagen im Gemüsebeet

Es ist ein Ort wie aus einem Märchenbuch: Nur wenige Schritte vom Cardinalplatz und der Wuhle in Köpenick entfernt führt ein kleines Tor in den Wuhlegarten. In dem steht jetzt, im Hochsommer, alles in voller Blüte: Feuerbohnen und Tomaten schlängeln sich an den Holzgittern in die Höhe, unter den großen Blättern der Zucchini verstecken sich reife Früchte in der Größe eines Unterarms, Ringelblumen durchsetzen die Beete mit orangenen Tupfern. In einer Ecke des Gartens stehen vier Bienenstöcke, es summt und brummt und flattert. Über 60 Mitglieder aus 18 Nationen kommen regelmäßig im „Interkulturellen Garten“ zusammen, um in den Beeten zu graben, gemeinsam zu kochen oder einfach nur die grüne Oase zu genießen.