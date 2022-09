Tagesspiegel Plus Geplante Landung in Tempelhof: 2034, Hangar 7 : Das Alliiertenmuseum will „Museum der Freiheit“ werden

In einer Sonderausstellung stellt das Alliiertenmuseum an der Clayallee seine Pläne für die Zukunft vor: Es will sich am Flughafen Tempelhof neu erfinden.