Robert Klages berichtet aus PANKOW:

Die Oderbruchstraße an der Grenze von Prenzlauer Berg zu Lichtenberg soll einen eigenen Gleiskörper für die Straßenbahn erhalten. Die BVG begründet den Umbau unter anderem damit, dass die Strecke der M5 barrierefrei werden soll. Dafür müssen nach bisheriger Planung aber 40 Bäume sterben. Gute Werbung für ein umweltfreundliches Verkehrsmittel? Die Hintergründe stehen im Newsletter, der sich außerdem mit den folgenden Themen befasst:

Eine der gefährlichsten Radwegstellen in Berlin

Tipp: Der vermutlich kleinste Kunstraum Pankows

Auf den Spuren berühmter Frauen der Wissenschaft, Kunst, Politik und des Sports

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Erdüberlastungstag – wir leben und urlauben ab jetzt auf Pump

Weniger Ressourcenverbrauch: Neuauflage des bezirklichen Zero-waste- und Reparaturführers in Arbeit

Eisige Abkühlung und wunderbare Bilder: Film über das Eisbaden im Schlachtensee

Fünfkampf der Frauen – und ein Mann: Die Spitzenkandidaten für die BVV im Südwesten

Was auf dem Wahlzettel steht: 14 Parteien wollen in die Bezirksverordnetenversammlung

Und die Villa geht an: In das (bald ehemalige) Geisterhaus Schmarjestraße 14 zieht die Initiative für Hochbegabung ein

Bürgerinformation und -beteiligung zum Rathausneubau beginn

Diese Sportlerinnen und Sportler aus dem Bezirk treten in Tokio an

Liebeserklärung an die Krumme Lanke

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco:

Wie steht es um das Baerwaldbad?

Palisadenstraße, Weidenweg, Rigaer Straße werden dauerhafte Fahrradstraßen

Wo ist die "Pampa" auf dem Holzmarktgelände hin?

Gespräch mit Taiji-Lehrerin Vera Klar über Ängste, Abwehr und den Viktoriapark

Türkiyemspor Fußball- und Basketball-Feriencamp für Mädchen

Tipp: Sauerteig-Brote aus Friedrichshain probieren

Heinzelcheesetalk über Käserinden in der Markthalle Neun

Kundgebung "Vorkauf jetzt!" in der Mittenwalder Straße

Kiezkamera: Feuerwehr- und Ladezonen auf der Bergmannstraße zugeparkt

Botanische Kunst in der Volkshochschule

