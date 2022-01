Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

„Signifikante Ungleichstellung von Bauvorhaben im Osten und im Westen Berlins“: Rechtsexpertin fordert Nachverdichtungs-Stopp für Pankow und den ganzen Osten Berlins. Die Debatte um Stadtentwicklung und Wohnungsbau vs. Stadtgrün und Klimaschutz geht weiter. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die wichtigsten Beschlüsse aus der ersten Bezirksverordnetenversammlung 2022

Senat soll Botanischen Volkspark retten: Wie geht es weiter in Blankenfelde?

Wegen neuer Nachbarn: Bedrohter Jugendclub soll Schallschutz bekommen

"Kaum als Fahrradstraße erkennbar": Scharfe Kritik an Umgestaltung der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg

Angriff der „Autohasser“? Debatte um Parkplatz-Gehweg in Wilhelmsruh geht weiter

Falsche Wahlbenachrichtigungen versandt: Bezirksamt entschuldigt sich für neue Panne

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Ausblick: Wohin steuert Friedrichshain-Kreuzberg 2022?

Karneval der Kulturen erneut abgesagt

"Andere haben Models, wir haben Nachbar*innen": Modegeschäft wirbt mit Kiezmodels - und erzählt ihre Geschichten

"Das Bezirksamt muss endlich aktiver werden": Leserin beklagt Vermüllung im Bezirk

Wahl für Seniorenvertretungen: Zehntausende bekommen Post vom falschen Bezirk

Digitale Vorlese- und Erzählstunde für Kinder

Clean-Up im Böcklerpark

Tipp: Beim “CTM Festival for Adventurous Music and Art” gibt's experimentelle Musik auf die Ohren

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Lichterfelde-Süd, mehr Beteiligung, Architekturwettbewerb: Was 2022 auf den Bezirk zukommt

Weihnachtspostkarten an die Polizei – und dann hielt der Einsatzwagen vor dem Gartentor: Der 8-jährige Oskar erzählt

Umbau S-Bahnhof Zehlendorf: Der Zugang vom Postplatz kommt erst nach 2029

Viele Dächer und ein neuer Zugang: An welchen S-Bahnhöfen noch gebaut werden soll

Wohnraum für Bundesbedienstete: Bundesanstalt baut im Bezirk 232 neue Wohnungen

Queeres Leben, Sicherheit, Wohnen und Klima: Die Kandidierenden für die Seniorenvertretung stellen sich vor

Werden Sie regionale Klimafachperson! VHS-Kurs „Klimafit” startet

Könnte es heute wieder eine Diktatur geben? Jugendforum denk!mal'22 online und im Fernsehen

Neujahrskonzert der Leo-Borchard-Musikschule auf Youtube

Verwirrung gestiftet: Gehört Spandau jetzt zu Steglitz-Zehlendorf?

