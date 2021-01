Der erste Schritt ist getan: Nach Tagesspiegel-Fotostrecken aus Staaken, Altstadt, Kladow, Gatow und Co. habe ich für den Spandau-Newsletter die nächste Bildergalerie aufgesetzt – diesmal aus Haselhorst. Ideal für einen schnellen digitalen Ausflug in der Coronakrise. Lust und Laune? Dann los.

Es gibt Biber und Burgen zu entdecken, die große "Weihnachtskirche" von Pfarrerin Claudia Goede (direkt am stillen Kanal) und den blau-weißen Hertha-Kiosk von "Melli". Haselhorst steckt voll faszinierender Orte: all die Bauten der Gewobag, die hier vor 100 Jahren gegründet wurde. Die kleinen Reihenhäuser am Kanal. Die Wildnis und Kleingärten im Norden. Die Fußgänger-Brücke nach Reinickendorf. Die neue Wasserstadt am Fluss. Und die Ecke wird noch viel stärker in den Fokus rücken, wenn die Insel Gartenfeld nebenan bebaut wird - dort sollen einmal 10.000 Menschen wohnen.

Und das kleine Rätsel vom Saatwinkler Damm Ecke Haselhorster Damm ist jetzt auch gelöst: Dort steht ein Betonungetüm zwischen den Häusern der Gewobag – ein toller Ort für den nächsten Filmdreh.

Das Foto hatte ich auf dem Twitter-Kanal und Facebook-Kanal vom Spandau-Newsletter veröffentlicht. Und schnell meldete sich ein Tagesspiegel-Leser, der mehr zu diesem Ort wusste.

„Da war ganz früher mal eine Tankstelle mit angebundener Werkstatt“, schrieb er an den Spandau-Newsletter. „Zuletzt befand sich eine Kfz-Werkstatt in dem Gebäude, die dann aber in den Askanierring gezogen ist. Seitdem steht das Gebäude leer.“

Aktuell ist die Garage umzäunt. Aber warum? Ich fragte Berlins großes Wohnungsbauunternehmen Gewobag, das dort in der Ecke einst gegründet worden ist - und bekam ebenfalls schnell eine Antwort.

Es kehrt 2021 wieder Leben ein in der Beton-Garage. „Das Grundstück samt Garage ging 2019 in unseren Bestand über", höre ich aus der Gewobag-Zentrale.

"Wir vermieten die Stellplätze derzeit nicht, da es hier erhebliche Verkehrssicherheitsmängel gibt. Den Bauzaun haben wir errichtet, weil wiederholt unberechtigt geparkt wurde. Zudem wird der Platz für den Container eines unserer Dienstleister genutzt."

"Im Erdgeschoss der Garage befinden sich eine Werkstatt sowie eine Gewerbeeinheit. Wir haben hier Investitionen getätigt, um diese Flächen einem Gewerbemieter aus der Rhenaniastraße/Waterkant anzubieten. Dieser hat die Räume inzwischen angemietet.“

Viele Firmen haben die alten Brachen und Hallen im Norden von Spandau verlassen müssen, weil dort 2500 Wohnungen entstehen: die neue Wasserstadt. Hier lesen Sie mehr im Tagesspiegel-Newsletter ("Ich habe Existenzangst")

Und wer ist in die Garage eingezogen? Die Geschichte findet im nächsten Spandau-Newsletter eine rasante Fortsetzung - denn die neuen Mieter haben sich beim Tagesspiegel prompt gemeldet. Wird abgefahren, versprochen

Hier noch mehr Themen im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

- Die Corona-Lage in Spandau

- Neues Freibad, neue Duschen: Millionen für Schwimmbad „Spandau Süd“ – der neue Zeitplan für die Großbaustelle an der Gatower Straße

- Mahnmal Putlitzbrücke: Kunstwerk von Volkmar Haase zieht in die Zitadelle

- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022? Das Dilemma eines Fußgängerüberwegs vor einer Schule am großen BVG-Omnibushof

- Senat will Fahrradparkhaus in Haselhorst: Wo und wann – und wo bleibt das Fahrradparkhaus am S-Bahnhof Spandau?

- Senat zählt Fahrradständer, Bahnhof für Bahnhof: ein Blick nach Staaken, in die Altstadt und zum Siemensdamm

- Hey, Pippi Langstrumpf: Baustellen-Update zu Millionenplänen für die Astrid-Lindgren-Schule in Staaken

- Beliebte Vornamen: So heißen die Babys in Spandau

- BVV wegen Corona abgesagt: FDP und Grüne sauer – Spandau bleibt digitales Schlusslicht

- Rieselfelder in Gatow: Pferde, Schweine, Kaufimmobilie. Bezirk kauft das Gelände – und was passiert damit?

- Ob Glienicker See oder Havel: DLRG-Tipps bei Einbruch ins Eis

- Hohengatow: Was wird aus Klinik und Tennisplatz?

- Zitadelle: Holpriges Kopfsteinpflaster wird begradigt

- Wohnungen für Jung-Polizisten: Bauprojekt soll doch 2022 fertig werden

- Abriss einer Kirche: Spandau nimmt Abschied von diesem Gotteshaus am Brunsbütteler Damm

