Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Seit 1965 gibt es in der Hasenheide die Maientage, die mittlerweile mit über 100 Schausteller:innen das größte Volksfest Berlins sind. Wie berichtet sollen die 55. Maientage gleichzeitig aber auch die letzten in der Hasenheide sein, weil der Park unter der Belastung leidet, zumal in der Klimakrise. Die Schausteller:innen rund um Chef Thilo-Harry Wollenschlaeger fordern nun mit der Kampagne „Rettet die Maientage“, dass der Rummel ab dem kommenden Jahr nur wenige Meter weiter auf dem Tempelhofer Feld stattfinden darf. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

1. Mai in Neukölln: Eskalation blieb aus, Bezirksamt zieht Bilanz

Rudower Frühlungsmeile startet

Tickets für „Madre“ im Heimathafen gewinnen

Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung der Lessinghöhe gestartet

Das SchwuZ feiert Marlene Dietrich - und ein volles Haus

Ausblick auf die Bezirksverordnetenversammlung: Antisemitismus, A100 und die „Neuköllner Mauer“

Freiwillige für den Fotowettbewerb der Bürgerstiftung Neukölln gesucht

Kunstfestival 48 Stunden Neukölln hat ein neues Leitungsteam

Muslim:innen feiern Zuckerfest

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Probleme mit der Post in Mitte – Briefe werden wochenlang nicht zugestellt

Neuer Radweg auf der Hansabrücke in Moabit

Berliner Großmarkt droht Händler Mose Sanna mit Zwangsräumung

Neue Ideen für die Friedrichstraße und wie Leser:innen darüber denken

Tipp: Coole Snacks, Pflanzen und Keramik beim Upandcoming-Markt im Gleisdreieckpark

Das Rathaus Tiergarten im Nationalsozialismus: Zeitzeugnisse der Jahre 1935-1955 gesucht

Bezirksamt vergibt Freikarten für den Zoo an ausgewählte Familien

Der Weddingmarkt auf dem Leopoldplatz ist zurück

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Ateliers inmitten von Tannen und Historie: Ortsbesuch auf dem Künstlerhof Frohnau

Ankunftszentrum Tegel: Fehlende Impfnachweise und andere Missstände

Kiosk am Reinickendorfer Schäfersee: Ihre Ideen sind gefragt

Snack-Workshop im Auguste Mädchen- und Frauentreff

Klixarena feiert Eröffnungsfest

Das Dschungelbuch kommt ins Fontane-Haus

ADFC: Kieztour für Fahrradaffine

„Allee der Klänge“: Festival mit zwölf Konzerten an elf unterschiedlichen Orten





