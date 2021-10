Im einwohnerstärksten Berliner Bezirk wird es wohl kein Grün-Rot-Rotes Bündnis geben. Die Verhandlungen in Pankow zwischen Grünen, Linkspartei und SPD über die Fortführung der Zählgemeinschaft sind geplatzt. Obwohl die Grünen die meisten Wählerstimmen erhalten haben, wollen Linke und SPD in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nicht weiter mit ihnen zusammenarbeiten.

Sie stiegen Ende vergangener Woche aus den Dreier-Verhandlungen aus und formierten sich als Duo mit dem Ziel, den Linkspolitiker Sören Benn als Bürgermeister wiederzuwählen. Er sei im Vergleich zur Grünen-Kandidatin Cordelia Koch „der bessere Bürgermeister“, teilte die Linkspartei mit. Einen entsprechenden Antrag stellten beide Parteien für die kommende BVV-Sitzung am 4. November.

Die Grünen äußerten sich zunächst nicht offiziell, zeigten sich vom Scheitern der Verhandlungen aber überrascht. Sie wollten eigentlich ihre bisherige Fraktionsvorsitzende Cordelia Koch ins Rathaus bringen. Dafür hätte eine Mehrheit mit der Linkspartei gereicht, die eine Stimme betragen hätte.

Doch dazu kam es nicht. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass uns diese denkbar knappste Mehrheit über die gesamte Legislatur nicht ausreicht“, erklärte Linken-Fraktionschef Matthias Zarbock dem Tagesspiegel. „Das Ziel war daher ein Vertrag über eine grün-rot-rote Zählgemeinschaft.“

[Dieser Text stammt aus dem Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel. Den kompletten Pankow-Newsletter gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Doch die Konflikte der alten Zählgemeinschaft hätten nicht ausgeräumt werden können. „Nach mehreren sehr offenen Gesprächen ist die SPD ausgestiegen“, so Zarbock. „Da wir Grün-Rot allein nicht wollen, war die Verhandlungsphase auch für uns beendet.“

Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) wird von Linken kritisiert

Nach den Konflikten der jüngsten Zeit mit den Grünen habe insbesondere der SPD „Vertrauen“ und „Verlässlichkeit“ gefehlt. „Das können wir nachvollziehen“, so Zarbock. Die SPD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Grünen seien in den Verhandlungen „nicht wirklich überzeugend“ aufgetreten, so Zarbock weiter. „Wir haben den Eindruck, die Grünen haben nicht ausreichend reflektiert, was wir in der Zählgemeinschaft vor allem durch das Handeln von Vollrad Kuhn wegtragen mussten.“

Die Amtsführung des grünen Bezirksstadtrats für Stadtentwicklung sei „eine Belastungsprobe“ für die Zählgemeinschaft gewesen. Die Linken werfen ihm den „falschen Umgang mit problematischen Bauvorhaben“ wie in der „Causa Colosseum“ vor, zudem „Zögerlichkeit“ bei der Ausübung des Vorkaufsrechts und „mangelnde Umsetzung von Beschlüssen der BVV“.

SPD sieht Sören Benn als „ganz ausgezeichneten Bürgermeister“

Es gebe „die größeren Schnittmengen inhaltlicher Natur“ und „das größere Vertrauen“ zwischen Linken und SPD. Dazu sehe die SPD Sören Benn als „ganz ausgezeichneten Bürgermeister“ und wolle ihn weiterhin unterstützen. „Sören Benn hat viele Konflikte, die von Vollrad Kuhn verursacht wurden, übernommen und moderiert“, so Zarbock. „Das hat die SPD außerordentlich richtig gefunden.“

Deshalb habe man nun den gemeinsamen Antrag zur Wahl Benns eingebracht. In der neuen Bezirksverordnetenversammlung kommt die Linkspartei auf 12 Sitze, die SPD auf 11. Zur Wahl des Bürgermeisters reicht die einfache Mehrheit.

Die Grünen kommen allein nur auf 16 Stimmen und wollen die Tür zu Grün-Rot-Rot dem Vernehmen nach noch nicht vollständig zuschlagen. Allerdings haben sie sich nun parallel bereits der CDU (8 Sitze) zugewandt. Beide zusammen kämen auf 24 Stimmen – eine mehr als das rot-rote Bündnis, aber keine Mehrheit in der 55-sitzigen BVV.

In der BVV drohen nun „wechselnde Mehrheiten“

So stehen in Pankow nun instabile politische Verhältnisse an. Man stelle sich auf „wechselnde Mehrheiten“ in der neuen BVV ein, heißt es von Beteiligten. Dabei könnten auch die kleinen Fraktionen der AfD mit ihren 5 Stimmen und der FDP (3 Stimmen) im Zweifel den Ausschlag geben.

Eine Schlüsselposition für die Bildung einer einfachen Mehrheit zur Bürgermeisterwahl kommt nun insbesondere der CDU zu. Die Linkspartei geht davon aus, dass die CDU aufgrund der Parteivorgaben nicht für einen Linken-Kandidaten stimmen wird, hofft aber, dass sich die Union enthält. „Wir sind optimistisch, dass es reichen wird“, so Zarbock.

Ob die Union eher Koch oder Benn im Rathaus präferiert, wollte die neue Fraktionsvorsitzende Denise Bittner nicht sagen: „Das hat für uns beides Vor- und Nachteile.“ Man spreche sprechen im Moment mit den Grünen und der SPD „über Themen und Projekte, die wir voranbringen wollen. Aber Verhandlungen würde ich das jetzt nicht nennen.“ Sie hoffe, „dass wir bis zum 4. November irgendetwas auf die Reihe kriegen“.

Und hier erhalten Sie den aktuellen Newsletter aus Berlin-Pankow

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, sie haben mittlerweile schon mehr als 250.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen. Schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.