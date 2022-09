Halleluja auf der Havel! Der Gottesdienst der Wassersportler naht

Dieser Termin steht dick bei vielen Berliner Wassersportlern im Kalender, denn er ist längst eine schöne Tradition. Der 40. Sportschiffer-Gottesdienst naht, und zwar am Sonnabend (nicht Sonntag!), 17. September. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Der Gottesdienst findet wie immer in der Havelbucht vor der Heilandskirche in Sacrow statt - also kurz hinter Berlin-Kladow, ab 14.30 Uhr. Der Gottesdienst steht 2022 unter dem Motto: „Vertrauen wagen“. Prediger ist Bischof Bernhard Felmberg. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet vom Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Tiergarten. Bereits ab 13 Uhr gibt’s ein sommerliches Rahmenprogramm mit Speisen, Getränken, Live-Musik.

Noch ein Tipp aus dem Spandau-Newsletter für Leute, die lieber auf dem Landweg kommen wollen: Eine geführte Wanderung von Groß Glienicke zum Sportschiffergottesdienst wird von der „evangelischen Sportarbeit“ angeboten. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Bushaltestelle der Linie 638 „Am Schlahn“ – also kurz hinter Kladow, kurz hinterm Kreisverkehr an der B2. Die Strecke beträgt 7 km und führt entlang des Sacrower Sees. Infos: www.ekbo.de.

Im Anschluss schippert so mancher Wassersportler die Havel hinab nach Potsdam. Am Templiner See steigt nach 20 Uhr das Höhenfeuerwerk „Havel in Flammen“. Ob das Fest 2023 wieder nach Wannsee zurückkehrt, ist bislang unbekannt. Der Umzug war 2020 erfolgt wegen der strengen Corona-Vorschriften: hier mein Text. Auch in diesem Jahr legen Dampfer abends in Wannsee ab und fahren zum Fest nach Potsdam.

