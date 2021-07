Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Wie wäre es mit Rockmusik bei den Stasi-Akten? Drei Areale hat der Bezirk Lichtenberg ins Auge genommen, auf denen der Rockclub "Nuke" unterkommen könnte. Zum 31. Juli muss der Club seinen bisherigen Standort in Friedrichshain räumen. Lichtenbergs Baustadtrad Kevin Hönicke (SPD) will das Nuke in den Bezirk holen . Am 29. Juni fanden bereits Gespräche statt, Hönicke traf sich mit Vertreter*innen des Nuke. "Kultur darf nicht nur am Rand von Berlin stattfinden", twitterte Hönicke. Welche Orte in Lichtenberg in Frage kämen, lesen Sie im Newsletter.

Außerdem diese Themen:

Ende der Corona-Hilfe: Obdachlose aus der Rummelsburger Bucht müssen raus aus den Hotels

Dürre und Hitze: Straßen- und Grünflächenamt rüstet seine Baumkolonne personell und technisch auf

Comic-Reportage über die Besetzung des Hambacher Forsts: Comiczeichnerin Jana Kreisl stellt sich vor

Wandgemälde "Die Häuser denen..." an einer Schule

Das sind die besten Fahrradschlösser

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Ladenschließung in der Altstadt Köpenick

Der Lastenrad-Sani: Uwe-Karsten Gork

Corona und Lieferengpässe: Neue Allende-Brücke verspätet sich

60 Meter Holperstrecke - und keine Lösung in Sicht

Sozialstadträte verweigern den "SüdOst"-Kitas Luftfilter

Folge 5: Was fehlt im Kiez?

Ausstellung im Rathaus Köpenick: "Sound des Fußballs"

Kiezgespräch: Oben ohne überall?



