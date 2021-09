Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 254.000 Mal abonniert. Mit rund 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Die Geschichte der traditionsreichen Feinkosthandlung Rogacki reicht bis zum Räucherwarengeschäft zurück, das die Großeltern des heutigen Eigentümers Dietmar Rogacki 1928 in Wedding gegründet hatten. Vier Jahre später wurde daraus die "Erste Charlottenburger Aal- und Fischräucherei" an der Wilmersdorfer Straße 145. Jetzt stehen die dortigen Geschäfts- und Wohnhäuser vor einem Eigentümerwechsel. Für den 10. November kündigt das Amtsgericht Charlottenburg eine "Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft" an. Was bedeutet dies für das große Ladenlokal? Dietmar Rogacki sagte dem Tagesspiegel, er rechne damit, dass "es wie bisher weitergeht". Der aktuelle Mietvertrag läuft bis Ende 2027. Über diesen Zeitpunkt hinaus plant der Chef noch nicht: "Dann werde ich 72 sein." Die Auktion bringt aber ein Risiko mit sich: Bei Zwangsversteigerungen haben Erwerber ein Sonderkündigungsrecht. Immer wieder kommt es vor, dass Gewerbetreibende ihre Räume trotz eines geltenden Mietvertrags verlassen müssen. Auf diese Weise war beispielsweise das einst stadtbekannte Bettenhaus Rutz pleite gegangen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wahl-Endspurt im Bezirk

Grolmanstraße soll teilweise zur autofreien Ausgehmeile werden

Pianistin organisiert kostenlose Kiez-Konzerte

Schwulenberatung plant viertes Mehrgenerationenhaus

Bildband zeigt die City West aus der Luft – wir verlosen Exemplare

Freikarten für Blues-Abend im Quasimodo

Extravagante Häuser von Hinrich Baller müssen saniert werden

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.