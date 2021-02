Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 237.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Moderne Medizin auf 17.000 Quadratmetern: Unfallkrankenhaus Berlin eröffnet neue Reha-Klinik

Helfer in der Coronakrise: Ein "Quarantäne-Engel" des Roten Kreuzes im Interview

Baubeginn 2023: Degewo stellt Pläne für mehr als 300 neue Wohnungen in Mahlsdorf vor

Fit bleiben im Lockdown: Bezirk öffnet drei Sportplätze für den Einzelsport

Sie will ihre Genossin beerben: Stadträtin Juliane Witt bewirbt sich als Spitzenkandidatin der Linken um die Nachfolge von Bürgermeisterin Dagmar Pohle

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Eine Frau bringt sich ins Spiel: Gaby Papenburg will im Fußballverband verkrustete Strukturen aufbrechen

Kampf gegen Verdrängung: Weitere Wohnungen in Schöneberg geschützt

Hakenkreuzschmierereien und Hitlergruß auf dem Friedhof: Rechtsrextreme Vorfälle in Mariendorf

Muss man so müssen? Toilettenanlage mit Einblick direkt neben dem Spielplatz

Besser bolzen: Sportplätze in Friedenau und Schöneberg werden saniert und ausgebaut

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Unfallort geschändet: Die traurige Geschichte aus der Pichelsdorfer Straße

"Der Mäusebussard und wir": Wie eine Kleingartenkolonie ein Tier rettete

Gute Ideen von Lehrerinnen und Lehrern

800 neue Wohnungen am S-Bahnhof: Aber was hat "Seeed" damit zu tun?

Na bitte: Neuigkeiten zur Kloake-Station der DLRG

"Planungen intensiviert": Mit der S-Bahn ins Falkenhagener Feld?

"Bis Mitternacht": Mehr Sicherheit in Rathaus-Parks und am Altstadt-Ufer durch Parkläufer

130 neue Flüchtlingswohnungen am Askanierring

Google Maps in Spandau: Neue Satellitenfotos!

Gutspark Neukladow: Pläne für 15-Mio-Baustelle werden konkreter

Krach bei der SPD: Das sagen Leserinnen und Leser (und der Bürgermeister)

...aber das Top-Thema war der gesperrte Uferweg an der Havel: Leser stinksauer, Bonner Behörde antwortet

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.