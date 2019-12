Die Fans im Berliner Olympiastadion stehen vor einem Rätsel: "Was ist denn das für eine Riesenstütze?"

Wenn am Sonnabend Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach vor 50.000 Leuten spielt, werden viele vor diesem Bauzaun stehen. Dahinter: eine schweres Betonfundament und eine 17 Meter hohe Stahlstütze, die unter das große Stadiondach geklemmt wurde - an prominenter Stelle: vor der Haupttribüne. Ist die Dachkonstruktion im Olympiastadion kaputt?

Das Olympiastadion ist seit dem Umbau zur Fußball-WM an vielen Stellen in die Jahre gekommen. Vor bald 20 Jahren hatte der Umbau, der eher ein Neubau war, begonnen. Da kann schon mal was durchrosten - aber so eine gewaltige Stütze war bisher nicht zu sehen.

Für den Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf hat André Görke in der Chef-Etage des Stadions angerufen. Und siehe das: Das Problem ist nicht nur groß und schwer, sondern auch kniffelig.

Der Pfeiler muss viele hundert Tonnen Last tragen. Darüber befindet sich an einer blöden Stelle eine schmale Dehnungsfuge - die ist gut zu erkennen, wenn man sich die Decke im Stadion-Oberrang anschaut. Schließlich bewegt sich das Olympiastadion minimal - keine Sorge, das ist ganz normal. Doch die Beweglichkeit des Bauwerk wirkt sich auf den Pfeiler auf. Die Bauarbeiter werden die Steinplatten jetzt abnehmen und sich den Beton da drunter angucken.

Was dann eingebaut wird, wie das Problem behoben werden soll und wie lange die Bauarbeiter im Einsatz sind, erzählen Ihnen die Techniker des Olympiastadions im neuen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf. Wie das Spiel ausgeht, wissen sie aber leider auch nicht.

Und was ist los auf dem Maifeld?

Das zweite Rätsel wollen wir gleich auch noch lösen: Auf dem Maifeld nebenan sind große Sandberge zu sehen. Auch darüber haben sich Zuschauer gewundert und sich beim Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf gemeldet. Der Frage gehen wir nach, der Senat bringt uns hoffentlich rechtzeitig auf den aktuellen Stand.

Tagesspiegel-Reporter André Görke zeigt Ihnen, wie es hinter dem Bauzaun aussieht. Eine Mini-Baustelle ist das Fundament schon mal... Foto: André Görke

