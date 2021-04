100 Jahre Zitadellen-Bühne: Die Modernisierung beginnt. Was haben wir hier? Eine aktuelle Ausschreibung aus dem Büro von Kulturstadtrat Gerhard Hanke, CDU. Es geht also los mit der Modernisierung der Freilichtbühne neben der Zitadelle. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Hier gaben die Ärzte 1981 ihr letztes Spandau-Konzert. 2021 feiert die Bühne Jubiläum, nämlich 100-Jähriges Bestehen. Los geht es mit den Bauarbeiten im Mai. „Zuerst wird der Vorplatz der Bühne neu gestaltet, also der Biergartenbereich“, erzählte Britta Richter, Chefin der Freilichtbühne, neulich dem Spandau-Newsletter.

„Das jetzige WC-Gebäude soll komplett zum Cateringgebäude umgebaut werden, dafür verschwindet der Bierpinsel und ein neues Sanitärgebäude entsteht versteckt hinter dem Biergartenbereich.“ So ein Klo-Häuschen muss schließlich nicht das Zentrum der Freilichtbühne sein. Der Umbau sollte eigentlich im Jubiläumsjahr erledigt sein, jetzt wird es wohl eher Frühjahr 2022. Im Anschluss sollen Tribüne, Dach, Bühne saniert werden.

Saisonstart im Juni? „Die Bauphase während der Saison, von der wir sehr hoffen, dass sie – wenn auch mit reduzierter Zuschauerzahl und Hygienekonzept – ab Juni stattfinden darf, wird uns ein wenig herausfordern“, erzählt Kulturchefin Richter. Und auch den Blick nach vorn richtet sie.

Die Kulturfrau: Britta Richter, Chefin der Freilichtbühne und des Kulturhauses in der Altstadt. Fotos: Görke/ privat

„Am Ende der Saison – wenn wir dürfen – feiern wir eine große, bunte Jubiläumsparty über zwei Tage mit vielen Künstlern, Ständen, Aktionen", erzählt Richter. "Außerdem arbeiten wir an einer größeren Kampagne zum Jubiläum und gemeinsam mit dem Museums-Team um Urte Evert an einer Ausstellung zu 100 Jahre Freilichtbühne und der passenden Jubiläums-Broschüre.“

Hat noch jemand alte Fotos, tolle Erinnerungen an diesen Ort? Mail an: info@zitadelle-berlin.de

Vor 100 Jahren: Das Publikum 1921 mit Hut und schicker Kleidung in der neuen Freilichtbühne. Foto: Zitadelle

