Ein umfunktionierter, gespendeter Bus dient als Arztpraxis für Menschen aus der Ukraine. Seit dieser Woche fährt er zu Charlottenburg-Wilmersdorfer Unterkünften, in denen viele Geflüchtete wohnen. Vor allem Kinder und Jugendliche erhalten eine medizinische Erstversorgung oder Impfungen. Aber auch Erwachsene dürfen das Angebot nutzen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bürgerverein für den Lietzenseepark hat neue Pläne

Leserinnen und Leser schildern Chaos bei der Postzustellung

Bücherbox durch Brandanschlag zerstört

Warum Radwege in der Fasanenstraße nach wenigen Metern enden

Busspur statt Parkplätzen an der Kantstraße?

Wir berichten aus der BVV

Corona-Update für den Bezirk

Freibäder öffnen wieder

Skater können Eislaufbahn nutzen

Rätselhafte Skulptur auf dem Ku'damm

