Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 225.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

"Himmlers Rennfahrer" heißt ein Buch, das sich mit dem von den Nazis heroisierten Autorennfahrer Bernd Rosemeyer befasst. In Nikolassee ist der Rosemeyerweg nach dem rasenden SS-Mitglied benannt. Jetzt gibt es eine Umbenennungs-Initiative. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Verschärfte Corona-Regeln

Wie der entflogene Alfred die Nachbarschaft zusammenbrachte

Die Kita Brittendorfer Weg ist für den deutschen Kita-Preis 2021 nominiert: Wertschätzung für die umfangreiche Arbeit wäre wichtiger als Geld, sagen die beiden Kita-Leiterinnen

Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow sagen alle Advents- und Weihnachtsmärkte ab

Kriegsgefangenenlager in Lichterfelde-Süd: Vertrag zwischen Landesdenkmalamt und Groth-Gruppe ist unterzeichnet

Nach dem Radbügel ist vor dem Radbügel: Am "kleinen" Teltower Damm soll umgebaut werden

Petition gegen die Petition: Havelchaussee nicht zur Fahrradstraße machen

Buch- und Spaziertipp: Über den Schlachtensee fuhr einmal eine Fähre, in die Krumme Lanke stürzte 1944 ein Flugzeug

Dahlemer Start-up ausgezeichnet: Nia hilft Kindern und Erwachsenen, die an Neurodermitis leiden

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Baumretter: Grüne wollen Kahlschlag im Prater-Biergarten verhindern

Aktuelles aus der Bezirksverordnetenversammlung

Parkverbot für Camper: Wohnmobile sollen aus Prenzlauer Berg verbannt werden

Umstrittener Beschluss zum Jahn-Sportpark: Weiter Wirbel zwischen SPD, Grünen und Linkspartei

Bezirksamt soll „Planungen anhalten“: Breite Front gegen neues Gewerbegebiet in Wilhelmsruh

Klimarettung vs. Gastro-Not: Lässt Pankow Heizpilze für den Winter zu?

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Aktivist*innen errichten Mahnmal für Opfer von Rassismus und Polizeigewalt

Keine Kinderbetreuung während der Sitzungen trotz BVV-Antrag: SPD kritisiert Bezirksamt

Offene Bank-Geheimnisse: Michael Schmuck erzählt von Zufallsbegegnungen in der Fidicinstraße

#leavenoonebehind: Holzmarkt sammelt Spenden für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen

Kiezkamera: Neue Bücherbox am Südstern

Tipp: Temporärer "Null Prozent Späti"

Quartierpark Ritterstraße bekommt ein Update

Tag der Clubkultur

Einzeichnen: Festival zur zeichnerischen Eroberung der Stadt in der Berlinischen Galerie

Ausgedörrte Idylle: Plansche ohne Wasser in Alt-Stralau

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.