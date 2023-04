Historisches Fußballmatch Ein Rückspiel in Berlin nach 118 Jahren

Es war seinerzeit eine Sensation. Am 29. April 1905 war Kronprinz Wilhelm von Preußen bei der Partie zwischen BFC Germania 1888 und dem englischen Verein Civil Service FC London auf dem Germania-Sportplatz am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes zu Gast und schaute sich das Spiel an.

Es war der erste Besuch eines Mitglieds der kaiserlichen Familie bei einem Fußballspiel, der auch zur gesellschaftlichen Anerkennung des in Deutschland noch sehr jungen Fußballs beitrug. Wilhelm stiftete 1908 den Kronprinzenpokal, der der erste Pokalwettbewerb des Deutschen Fußball-Bundes wurde. Germania gewann damals die Partie gegen die Londoner mit 3:2.

Genau 118 Jahre später gibt es an diesem Samstag das Rückspiel zwischen Deutschlands ältestem, noch existierenden Fußballverein und dem Civil Service FC. Eine Delegation von rund 70 Mitgliedern des englischen Vereins kommt nach Berlin. Höhepunkt des Treffens wird das Finale um den für diesen Anlass neu angefertigten „Kronprinzenpokal“ sein. Dabei treten die beiden Ü-40-Mannschaften der Vereine an. Anpfiff ist um 12 Uhr auf der heutigen Spielstätte von Germania, der Paul-Jestram-Sportanlage (Götzstraße 34) in Tempelhof. Es gibt zudem weitere Spiele, unter anderem von den Frauenmannschaften und anderer Teams. Der Eintritt ist frei.

Die Geschichte des Fußballs Tempelhof ist für die Entwicklung des Sports in Berlin und Deutschland ausgesprochen wichtig gewesen. Diesem Thema widmet sich die Ausstellung „Elf Freunde müsst ihr sein … – Tempelhofer Fußballgeschichte seit den 1880er Jahren“. Sie ist im Tempelhof-Museum zu sehen. Alt Mariendorf 43, Dienstag bis Sonntag 13 bis 18, Donnerstag ab 10 Uhr. Bis 17. August. Weitere Infos: museen-tempelhof-schoeneberg.de

Der Londoner Verein ist übrigens deutlich älter als die 1888 gegründete Germania; der Civil Service FC wurde 1863 ins Leben gerufen. Und der Club ist traditionsbewusst, und man erinnert sich dort auch an die historische Partie. Auf seiner Website zeigt der Verein zudem ein Bild, wie der Kronprinz einst am Zaun stand und das Geschehen auf dem Spielfeld verfolgte. Hinter Wilhelm ein Tisch mit weißem Tischtuch und einer Blumenvase, vor ihm am Spielfeldrand spielt ein Hund. Die Spieler Germanias sind an ihren markanten gestreiften Trikots, die sie damals trugen, zu erkennen.

