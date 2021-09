Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 255.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Seit der Schließung des Flughafens Tegel kann das Berliner Stadtgebiet ohne Genehmigung überflogen werden.

Nach dem Wegfall der Kontrollzone TXL gelten nämlich "Sichtflugregeln" - bei Einhaltung der Mindesthöhe von etwa 300 Meter über dichtbesiedeltem Gebiet dürfen Hobbyflieger ohne Anmeldung über der Hauptstadt kreisen. Ausgenommen sind lediglich die Flugverbotszonen in der Innenstadt, die etwa dem S-Bahn-Ring entspricht, sowie über dem Forschungsreaktor Wannsee und im Südosten im Einflugbereich des BER.

Seither häufen sich Anwohnerbeschwerden aus ganz Berlin über Lärm, hinzu kommen Sicherheitsbedenken. Die Verkehrsverwaltung sagte zu, die Thematik zu prüfen und eventuell Maßnahmen zur Regulierung des Flugbetriebs einzuleiten. Was nun tatsächlich geschehen und wodurch das besonders lärmgeplagte Pankow entlastet werden soll, lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach dem Wegfall der Kontrollzone TXL gelten nämlich "Sichtflugregeln" - bei Einhaltung der Mindesthöhe von etwa 300 Meter über dichtbesiedeltem Gebiet dürfen Hobbyflieger ohne Anmeldung über der Hauptstadt kreisen. Ausgenommen sind lediglich die Flugverbotszonen in der Innenstadt, die etwa dem S-Bahn-Ring entspricht, sowie über dem Forschungsreaktor Wannsee und im Südosten im Einflugbereich des BER. Seither häufen sich Anwohnerbeschwerden aus ganz Berlin über Lärm, hinzu kommen Sicherheitsbedenken. Die Verkehrsverwaltung sagte zu, die Thematik zu prüfen und eventuell Maßnahmen zur Regulierung des Flugbetriebs einzuleiten. Was nun tatsächlich geschehen und wodurch das besonders lärmgeplagte Pankow entlastet werden soll, lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: Über Beirut nach Pankow: Cordelia Koch könnte neue Bürgermeisterin werden

Nach Wahlpannen und Lederer-Forderung: Wird in Pankow noch einmal neu ausgezählt?

Kommt die "Grüne Turnhalle" in Prenzlauer Berg? Bezirk äußert sich zu Kleingarten-Parzellen auf dem Dach

Seit Schließung des James-Simon-Parks in Mitte: Senat sieht Anstieg an Straftaten im Mauerpark – wie geht es nun weiter?

Nazi-Vergangenheit: Rössle-Büste soll "kommentiert" werde

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

89,7 Prozent ungültige Erststimmen: Große Panne bei der Abgeordnetenhauswahl im Steglitzer Stimmbezirk 06205

Kinder an die Bücher: Es gilt einen Kirchturm zu erlesen – die Stadtbücherei lädt zur Challenge

Wie es nach den Wahlen in der Bezirkspolitik weitergeht: Gespräche stehen an – und es wird viel geschwiegen

Kommentar zur Wahl: Im historischen Tief der CDU Neues wagen

Wahlservice: Wen Sie in den Bundestag und das Abgeordnetenhaus gewählt haben

Ex-Lungenklinik Heckeshorn: Baugenehmigungen für Flüchtlingshäuser nicht mehr wirksam

Die Pferde kommen und Mieter von Gärten müssen weichen: Das Pferdezentrum der Freien Universität zieht von Bad Saarow nach Düppel

Ehrung für einen großen Zehlendorfer: “Große Freiheit Nr. 7” mit Hans Söhnker

Haus am Waldsee: Künstler wehren sich gegen Weggang der Direktorin

Zum erschossenen Eber: Mit dem Bummel-Marathon die Stadt entdecken

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Nachtrag zur Bezirkswahl: Welche Kandidat:innen aus Friedrichshain-Kreuzberg haben den Einzug ins Abgeordnetenhaus geschafft – und welche nicht

Interview: Wie geht es bei Monika Herrmann nach knapper Niederlage ums Direktmandat weiter?

Wie war die Wahlbeteiligung in Xhain?

Rechnung nach D'Hondt: Wie viele Bezirksamts-Posten müssten die BVV-Fraktionen bekommen

Lakritzfachgeschäft Kadó muss nach 24 Jahren weichen und macht online weiter – Inhaberin Ilse Böge im Interview

Nach Unfall an der Hausburggrundschule: Bezirksamt plant temporäre Schulstraßen

Foto-Dokumentation und Buch-Vernissage "Ohlauer Ecke Wienerstraße"

"Bilder des Friedens – mitten im Chaos": Fotoausstellung über die Partnerstadt Dêrik Nordostsyrien

Aufklärungs-"Roadshow" zu Blasenkrebs am Vivantes Klinikum am Urban

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.