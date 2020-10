Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 227.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Neueröffnung in Corona-Zeiten und dann noch ein Baby: Die Tanzschule Tanzherz hatte einen holprigen Start. dennoch schwärmen die beiden jungen Frauen von ihrem Standort in Oberschöneweide und prognostizieren Großes.

Schulen in TreKöp hinken beim Internet hinterher

Keine Einigung im Bezirksamt: Planstelle für Bausachverständigen seit einem Jahr in der Schwebe +++ Südostallee in dieser Woche voll gesperrt

Internationaler Bund und FC Union haben nagelneue Spenden an Flüchtlinge in Griechenland geschickt

Minna-Todenhagen-Brücke als riesiges Kunstwerk: Die Linken wollen die Brücke für Graffitikunst freigeben

Neue Open-Air-Ausstellung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Lesung zum Gedenken an Ruth Werner

Balsam gegen die Herbststürme: köstliche Waffeln in Baumschulenweg

Fangesänge beim Unionspiel bleiben straflos

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Protest gegen AfD-Parteitag - Hoteliers aus Lichtenberg unter Druck

Musik aus Lichtenberg: SIND veröffentlichen “Karlshorst” und weitere Musik aus dem Bezirk

Statt Fest: Kiezspaziergang in Lichtenberg Nord

Schwimmshorts im Parlament: Bezirksverordneter sagt aus

Kegeln beim SV Lichtenberg 47

Über 300 Hohenschönhausner*innen spenden Kleidung für Bedürftige

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newsletter aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.