Hubschrauber-Alarm im Norden Berlins: Das „Rettungszentrum Nordost“ soll in Pankow entstehen. Der dritte Rettungshubschrauber-Landeplatz der Hauptstadt nach Marzahn und Steglitz ist auf dem Helios-Klinikgelände in Buch geplant. Die Luftrettungsstation "Christoph 100" soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Das finden nicht alle toll: Es regt sich Widerstand aus der Anwohnerschaft. Denn statt aktuell 130 Hubschrauberflügen pro Jahr rund um das Bucher Klinikum könnten es laut Helios bald "bis zu maximal ca. 1.875" werden. Pankower und Brandenburger in den umliegenden Wohngebieten fürchten einen "Höllenlärm" und die Entwertung ihrer Grundstücke.