Mittagspause gefällig? Hier kommt die CDU um Arndt Meißner. Der schmeckt es gar nicht, wenn das kostenlose Mittagessen aus den Grundschulen im Müll landet - kommt vor, wenn Klein-Carla krank ist oder Klein-Mäxchen das Essen mau findet.

Die Idee: Kompostiermaschinen! Fand die BVV im Rathaus von Berlin-Spandau auch super, also wurde Schulstadtrat Helmut Kleebank, SPD, vorgeschickt. Hier das Ergebnis, über das jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner letzten Ausgabe berichtet hat.

„Eine Möglichkeit, die Caterer zur Bereitstellung von Kompostiermaschinen zu verpflichten, besteht für das Bezirksamt nicht“, so Kleebank nach Prüfung durch die Fachabteilung. Aber: „Grundsätzlich wird von einer bedarfsgerechten Belieferung ausgegangen, um möglichst wenig Abfall zu produzieren.“

So eine Kompostiermaschine auf dem Schulhof kostet zwischen 12.000 und 33.000 Euro. Dann lieber lecker Essen, oder?

Das kostenlose Mittagessen kostet übrigens aktuell 4,36 Euro pro Portion – „einschließlich eines täglichen Rohkostenanteils und eines Getränks, aber keine Knabberwaren, keine Schokolade, keine Backwaren…“ Vielleicht ist das Essen einfach nur zu gesund. – Quelle: Drucksache Nr 1649

Mios, Mios, Mios: Spandaus Schulbaustellen. Und wenn wir gerade bei Schulen in Berlin-Spandau sind, horchen wir mal für den Spandau-Newsletter in den Schulausschuss rein. Hallo, Hallo, was gibt’s Neues?

Großbaustellen Kant- und Brecht-Schule. Die eine ist das älteste Gymnasium Spandaus, die andere die größte Schule des Bezirks. Und beide brauchen mehr als einen Eimer frische Farbe. Seit Februar liegen die „Zielpläne“ für die Komplett-Sanierung im Rathaus vor und werden jetzt geprüft, berichtet Schulstadtrat Helmut Kleebank, SPD. Wie im letzten Sommer berichtet, sollen die BBO (1200 Jugendliche) und auch das Kant-Gymnasium (700 Jugendliche) für knapp 70 Mio Euro erneuert werden. Bis wann? 2027.

Hier tagt oft die BVV: die Carlo-Schmid-Schule, die komplett saniert oder neu gebaut wird. Foto: Robert Klages

Carlo-Schmid-Schule. Neubau oder nicht? Sanierung oder wasdennnun? Die Angelegenheit ist zäh und war letztens erst Thema - hier lesen Sie mehr im Spandau-Newsletter. Kleebank: „Inzwischen ist auch der Druck der Howoge gestiegen, die um eine finale Klärung bittet.“ Zuletzt hieß es, die Bauarbeiten sollen im Herbst 2026 beendet sein. Aber dafür müssen sie erstmal beginnen…

Siemens-Gymnasium. Die neue Turnhalle wird doch nicht im Frühjahr fertig, sondern erst im Juni.

Lily-Braun-Schule. Nach dem Feuer auf der Baustelle Anfang Dezember hat sich die Fertigstellung der Turnhalle zum Glück nur um einen Monat verzögert. Kleebank: „Wird wohl Ende April statt Ende März“.

Die Putztruppe vom Rathaus. Auch das war jetzt Thema im Rathaus Spandau. Wie schön waren doch die Tage, als man bei Schulhygiene an fehlende Klorollen und dreckige Tische dachte und nicht an FFP-Masken und Co. Wobei: Zur Putzerei gibt’s jetzt Neuigkeiten via Lars Leschewitz, Linke. Seine Partei setzt sich stadtweit und erfolgreich dafür ein, dass die Schulreinigung in kommunale Hände kommt.

„Mit der Rekommunalisierung der Schulreinigung sind bessere Reinigungsleistungen an Schulen möglich, weil dann nicht profitorientierte Unternehmen, sondern die öffentliche Hand zuständig wäre“, sagt Leschewitz. „Die Beschäftigten könnten sich zudem über Tarifbindung und eine enge Bindung an die Schulen freuen.“ Dazu Schul- und Finanzchef Helmut Kleebank, SPD: „Eine sofortige Rekommunalisierung der Schulreinigung ist zur Zeit nicht möglich.“ Die Verträge mit den Putzfirmen können in Etappen 2021, 2022, 2023 verlängert werden. Leschewitz fordert, auf diese Verlängerungen zu verzichten und lieber gleich Modellprojekte an Spandaus Schulen zu starten. „Personalübernahmen sind zu prüfen.“ Zuletzt hatte sich auch Franziska Giffey, SPD, für das Thema stark gemacht. – Quelle: Drucksache Nr. 2158

Sollte der Putzdienst in Schulen zurück in die öffentliche Hand? Foto: dpa

