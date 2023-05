Illegales Containerdorf in der Moosstraße Besitzer klagt gegen Räumungspflicht

Der Streit um das Grundstück in der Moosstraße in Niederschöneweide, auf dem mehrere Menschen in Containern wohnen, geht weiter: Weil der Eigentümer der Nutzungsuntersagung vom August 2022 nicht nachgekommen war und das Gelände bis heute nicht geräumt hat, verhängte das Bezirksamt Ende März ein Zwangsgeld von insgesamt 40.000 Euro und drohte die Zwangsräumung an. Im Februar hatte das Berliner Verwaltungsgericht in einem Urteil bestätigt, dass die Containerparks in der Moosstraße und am S-Bahnhof Grünau illegal sind.