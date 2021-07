Unsere Newsletter haben berlinweit inzwischen schon mehr als eine Viertelmillion Abonnements. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt diesmal Constanze Nauhaus:

Wie geht es weiter am Bahnhof Greifswalder Straße? Hier soll, wie berichtet, für zwei Millionen Euro die Straßenbahnhaltestelle umgebaut werden. Ziel ist laut BVG eine „deutliche Verbesserung der Umsteigerelation S-Bahn/Tram“ und ein direkter Anschluss des Wohnquartiers Ernst-Thälmann-Park, zudem soll der unwirtliche Fußgängertunnel zwischen S-Bahn und Straßenbahn geschlossen werden. Aber wann? Seit 2013 ist wenig Neues passiert. Ein Update gibt es aber trotzdem - im Newsletter. Außerdem geht es um diese Themen:

Allet jute, alter Kreisel: Meine schönste Ringbahn-Erinnerung zum 150. Geburtstag

Ringbahnspecial: Mathe lernen mit dem Leute-Newsletter

Sommerlöcher: Anwohner stolpern durch Wilhelmsruh

Mehr Park fürs Volk: 1,2 Millionen für den Volkspark Prenzlauer Berg

Bau auf, bau auf: Hauptstraße in Rosenthal wird asphaltiert

Mülleimer entführt: Wer klaut denn sowas?

Babylon Weißensee: Promi-Alarm im Delphi

Kaffe uff Wiese: Neues Café in der Breiten Straße

Vaffan...cinema! Italienisches Filmfestival in der Kulturbrauerei

Hä? Die BVV macht irgendwas mit Technik

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Ein Umdenken zu Lasten der Motorisierten wird unausweichlich sein": Die Stralauer Historikerin Silke Helling erzählt vom Leben am Wasser, der Stralauer Tanzprinzessin und ihren "Zeitfahrstuhl"

Neueröffnung von Friedrichshainer Traditionskino Intimes

Solmsstraße 18: Vierter Vorkauf des Jahres

Bezirk startet Kreativ-Wettbewerb zum World Cleanup Day

"Mensch, du hast ein Schwein": Theater mit obdachlosen Kindern

Filmtipp: RBB-Reportage über den Boxi

Neue Programmreihe "Sense" im Radialsystem

Kiezkamera: Hier gibt es Abkühlung im Bezirk

Baubeginn im Görli für ganzjähriges Sportangebot

150 Jahre Ringbahn

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Carlotta Cölln:

V erschickungskinder: Aufarbeitung traumatischer Kinderkuren in der BRD

Ewig Brennende Laternen: Wer ist eigentlich verantwortlich?

Mehr queere Themen im Bezirk gefordert

Abschluss Erhaltungsarbeiten am Jagdschloss Glienicke

Radwege Runde zwei: Was sagen Anwohner:innen und Fraktionen

Fotoshooting „Ich und mein Schatz“

Hockey-Nationalspielerin für die Zehlendorfer Wespen: Hoffnung auf den Aufstieg

Sommeruni digital — Freie Universität für Schüler:innen

Sommerbasar: Kaffee, Kuchen und Kunst für einen guten Zweck

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.