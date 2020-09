Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 222.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Weltraumpiraten brauchen eigentlich ein Raumschiff. Die „Circus Space Pirates“, die zum Cabuwazi-Kollektiv gehören, haben nun immerhin ein Boot, es soll ihr Hauptquartier auf dem Rummelsburger See werden. Das Boot, die Phönixx, war das Mutterschiff des legendären Ankerverbandes „Neu-Lummerland“, der sich im Juli aufgelöst hat, weil das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit nicht mehr funktioniert hat. Enrico Weber war der Kapitän der Phönixx. Nach der Auflösung der „Anarcho-Insel“ Lummerland, zieht es ihn über den Winter zurück in seine sächsische Heimat. Sein Schiff zu verkaufen sei ihm schwergefallen, aber mit den Zirkusweltraumpiraten hätte es gute neue Bewohner*innen bekommen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ausstellung "passive Bewaffnung": Geschichte der Vermummung auf Demos ändert sich zur Coronapandemie

Zu Besuch in der Anarcho-Siedlung "Teepeeland"

Wahrsagerinnen, nackte Männer und dystopische Welten: Besuch der Ausstellung "overmorrow" in der Wilden Renate

Stolpersteinrundgang mit Konzert am "Morgen wird besser"

Berliner Pilsener verwechselt Lichtenberg und Friedrichshain

Parkstadt Karlshorst wird nun doch ohne 35 "Sozialwohnungen" gebaut - Linke findet weitere Ungereimtheiten

47-Fußballer schaffen Remis gegen Chemie Leipzig, 47-Fußballerinnen berichten aus dem Trainingslager

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Bürgermeister Igel will für himmlische "Lärm-Freiheit" kämpfen

Wechsel bei der CDU: Evers kommt, Vogel geht

Neuer Chef im Straßen- und Grünflächenamt

Köpenicker Hof soll Stadtteilzentrum werden

Verkrautung der Gewässer - Institut für Gewässerökologie befragt Anwohner

Betriebsbahnhof Schöneweide wird umbenannt - aber nicht saniert

Künstler lehnen Interimsgalerie ab

