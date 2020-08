Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 220.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Friedrichshain-Kreuzberg könnte nach dem Willen von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) ein Pilotbezirk für die elektronische Kontrolle von Falschparkenden werden. Erste Gespräche mit Verkehrssenatorin Regine Günther (ebenfalls Grüne) liefen bereits. Es geht dabei um eine Technologie, die zum Beispiel in Amsterdam längst üblich ist (siehe Foto oben): Parkplätze werden von einem fahrenden Auto aus kontrolliert und nicht mehr mühsam und personalintensiv zu Fuß. Das Ordnungsamt könnte sich dann verstärkt um andere Dinge kümmern, etwa um die Kontrolle der Einhaltung von Coronaregeln, wie von der Innenverwaltung beschlossen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Vermüllung von Parks: Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Angeblich ungenügende Hygienestandards: Initiative kritisiert Markthalle Neun

Im Interview: Schriftstellerin Zora del Buono erzählt von ihrem neuen Roman und dem Leben im Bergmannkiez

Lausitzer Platz: Kiezdemokratie im Straßenplenum

Überraschungsgeschenk inklusive: Bezirk lädt Erstklässler*innen in die Bibliotheken

Workshop: Mini-Biotope in der Stadt anlegen

Neues Logo für den Sportverein Berolina Stralau

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Nina Stahr will in den Bundestag und Thomas Heilmann beerben: Die Rechte von Kindern und Jugendlichen werden zu wenig beachtet, sagt die Berliner Landesvorsitzende der Grünen. Ein Gespräch über Kinderarmut, den Dialog auf Augenhöhe und das Wahlrecht ab 14

Corona, Corona und Kranoldplatz: Neues aus der BVV

Zwei Pilotschulen erarbeiten erste Vorschläge für sicherere Schulwege: Runder Tisch eingerichtet

Neue Studie der FU zum Wählen ab 16: "Eine Revolution stünde uns nicht bevor"

Sie kommt von Yad Vashem: Neue Direktorin für das Haus der Wannsee-Konferenz

Der Tipp: Fahren Sie nach Stahnsdorf – zum künstlerischen „Ausflug ins Grüne“

Die regionale Fußballsaison hat begonnen: Viktoria 89 gewinnt in der Regionalliga, Hertha 03 will weiter nach oben, Stern 1900 ist glücklich in der Oberliga angekommen - Südwest-Derby am 23. August: Stern gegen Hertha 03

Wegen des R15-Events muss gemäht werden: Der Buschgraben ist der Regenwasserableiter von Zehlendorf-Mitte

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

"Erheblich beschädigt": Pankows Baustadtrat gerät in Colosseum-Affäre unter Druck

Naturschutz: Kreuzkröte verzögert Baustart am "Pankower Tor" - wie reagiert das Bezirksamt?

Corona-Fall an Schule in Weißensee

Eigentum statt Miete: Dieser Kiez in Prenzlauer Berg ist Berlins Umwandlungs-Hotspot

Ordnungsamt machtlos bei Corona-Regeln: "Zu viele Menschen" am Weißen See

Mehr Personal für Corona-Kontrollen? Stadtrat kritisiert Senat

Jahn-Stadion: Betriebserlaubnis noch einmal verlängert





