Auch im Freiluftkino in der Altstadt von Berlin-Spandau beginnt die Saison: am Freitag, 1. Juli, geht’s los mit der Komödie „Contra“ mit Christoph-Maria Herbst. Am Sonnabend, 2. Juli, läuft das Drama „House of Gucci“. Die Vorstellungen beginnen aktuell erst spät um 21.45 Uhr, weil das Kino logischerweise auf Dunkelheit angewiesen ist.

Wer noch nie da war: Es gibt Liegestühle zum Rumlümmeln, kaltes Bier und Wein, heiße Suppe, Butterbrezeln und keine Garantie, dass es trocken bleibt. Die Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und sind im Netz zu haben: kinoheld.de. Am Dienstag wurde die Leinwand geschrubbt und aufgepustet.

Das Kino befindet sich in der Fußgängerzone der Altstadt Spandau - im Hof der Altstadtbibliothek gleich gegenüber vom Rathaus gelegen, und dahinter steckt Kino-Familie Colm. Die betreibt auch das kleine, alternative Kino nebenan im Kulturhaus: hier meine Geschichte.

Die beiden haben mir mal im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel erzählt: Sie, Julia Colm, macht seit 30 Jahren Kino, davon fast 20 Jahre in Spandau. Ihr Mann, Roman Colm, ist noch länger dabei („Er stammt aus einer schwäbischen Kinofamilie, die seit 1929 die Leinwand leuchten lässt“).

Der Staakener hat hier im Newsletter mal die kulturelle Relevanz für die Altstadt so beschrieben: „Wir locken längst Kinoliebhaber aus der Innenstadt an, die sonst gar nicht nach Spandau kommen würden. Und natürlich fahren auch Neugierige aus dem Umland zu uns – Nauen, Potsdam, Falkensee.“ Doch dann kam Corona, unter dem auch die Kinos so gelitten haben. Das Kino im Netz: www.openairkino-spandau.de

[Viele Bezirksnachrichten, viele Termine und persönliche Tipps: Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es einmal pro Woche unter leute.tagesspiegel.de]

Im Hof ist es schattig und kühl - und wenn's zu kalt wird, hilft warme Suppe. Foto: promo

Den Spandau-Newsletter schicke ich Ihnen einmal pro Woche, gebündelt und mit vielen konkreten Nachrichten von Kladow bis Hakenfelde, von Staaken bis Siemensstadt. Hier nenne ich Ihnen die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

- Altstadt: Neues Café am Fluss geplant - das ist eine Rarität in Spandau

- Großes Studentenwohnheim entsteht in der Altstadt direkt an der Havel

- "Brauchen eine kleine Freiheitsstatue": Ideen von Ex-Bürgermeister Helmut Kleebank zur neuen Ufergestaltung

- 14-Mio-Baustelle: Baustart fürs "Spandauer Horn" an Spree Ecke Havel. Der Termin und wie gebaut wird

- Havelradweg: Neue Gepäckfächer an der Altstadt-Brücke?

- "Der Bundespräsident hat Bienen aus Spandau in seinem Garten": Chef des Spandauer Imkervereins im Interview über Honig, Kritik am Rathaus Spandau und Tipps für Familien und ihren Garten

- Viele Ideen und Pläne für die Wasserstadt: Frisches Grün, Streetart-Wände, neues soziales Zentrum mit der Kirche - doch die WBM scheitert mit ihren Gastro-Plänen am Havelufer. Dazu: SUP-Rennen und Tanzabende starten am Havelufer

- 100 Jahre Dorfkirche in der Gartenstadt Staaken: das 1. Foto und das Jubiläuumsfest

- Best-of-BVV: AfD-Kandidat nimmt den 9. Anlauf zur Wahl des Stadtrats

- Linke will kostenlose WCs auch für Frauen in Spandau

- Müll-Ärger und Wut auf Autofahrer am Glienicker See, die Hindernisse aus der Erde reißen - Politik trifft sich mit Polizei und Feuerwehr

- Dischingerbrücke zwischen Arcaden und Ikea: Achtung, Staufalle im Juli!

- Heerstraße Nord: Es wird ernst mit der Videoüberwachung

- Maximilian, die gelbe Currywurst-Bude aus Spandau

- Termine ohne Ende: Open-Air-Kino, Freibad, Kultur in den Arcaden, Konzerte - und schattige Ausflugsziele

- Lokaler Sport: Spandau ist das Epi-Zentrum im Kanu-Polo und der neue Vizepräsident von Hertha BSC ist Spandauer

- Berlin-Spanpfau: Leser zeigen wieder Fotos vom Lieblingspfau

Mehr zum Thema Hauptsache Parken, egal, wo Wut auf Autofahrer an Berliner Badesee

Auf fast 265.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon - probieren Sie uns gerne aus! Die Newsletter schicken wir Ihnen einmal pro Woche per Mail, natürlich auch in den nahenden Sommerferien. Wir freuen uns auf Sie als Leserin und Leser.