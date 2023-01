In die Kirche essen gehen Warmer Mittagstisch für bedürftige Familien

„Meet & Eat“ heißt das neue Projekt in der Gemeinde Schönow-Buschgraben: Jeden Donnerstag sind Familien zwischen 13.15 und 15 Uhr in den geheizten Vorraum der Kirche in der Andréezeile 23 in Zehlendorf-Süd zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Für die Kinder gibt es Spielangebote, die Eltern haben dann Zeit zum Klönen. Oder dafür, sich bei Bedarf über Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten zu informieren.

„Steigenden Sorgen um die Zukunft, allgemeiner Verunsicherung, zunehmenden sozialen, finanziellen und existenziellen Ängsten möchte das evangelische Netzwerk Teltow-Zehlendorf mit einem Miteinander und gegenseitiger Unterstützung begegnen“, schreiben die Projektverantwortlichen Stefanie Conradt und Lena de Maizière in der Einladung. Für Familien, die über einen Berlin-Pass verfügen oder ihre Bedürftigkeit anders nachweisen können, ist das Mittagessen kostenfrei; alle anderen Familien werden um eine kleine Spende gebeten.

Ideengeberin für „Meet & Eat“ ist das bezirkliche Familienbüro, das Diakonie und Jugendamt gemeinsam im Rathaus Zehlendorf verantworten. Wer sich sozial stärker einbinden möchte, könne von dort auf den Familientisch „Meet & Eat“ hingewiesen werden; und wer konkreter Hilfe bedarf, kann vom Mittagessen an die Beratungsstellen im Bezirk vermittelt werden.

Getragen wird „Meet & Eat“ vom Pfarrsprengel Zehlendorf-Süd, dem Diakonischen Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf, der milaa gGmbH und dem Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

„Neue Ära”: Bezirksamt fasst Aufstellungsbeschlüsse für drei Milieuschutzgebiete

Bezirksamt fasst Aufstellungsbeschlüsse für drei Milieuschutzgebiete Noch 155 Tage bis zu den Special Olympics in Berlin und am Wannsee: „Volunteer Manager” Oliver Büttel freut sich über noch mehr helfende Freiwillige – auch gerne mit Motorbootführerschein

„Volunteer Manager” Oliver Büttel freut sich über noch mehr helfende Freiwillige – auch gerne mit Motorbootführerschein Aus der Partnerstadt: Außenministerin Baerbock in Charkiw – „absoluter Irrsinn des russischen Angriffskriegs”

Außenministerin Baerbock in Charkiw – „absoluter Irrsinn des russischen Angriffskriegs” Per Videokonferenz: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich mit Berliner Studierenden austauschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich mit Berliner Studierenden austauschen Jetzt geht es auch um die Innenräume von rund 800 Reihenhäusern: Die Waldsiedlung Zehlendorf soll einen neuen Denkmalpflegeplan erhalten

Die Waldsiedlung Zehlendorf soll einen neuen Denkmalpflegeplan erhalten Aus dem Notizblock des Verkehrsstadtrats: Was sich in Sachen Schulwegsicherheit im Jahr 2023 tun soll

Was sich in Sachen Schulwegsicherheit im Jahr 2023 tun soll Die AfD zerlegt sich: Landesschiedsgericht hebt Ämtersperre von Andreas Wild auf

Landesschiedsgericht hebt Ämtersperre von Andreas Wild auf Da waren es nur noch 31: Die Partner-Postfilialen in Nikolassee und am Mexikoplatz sind zu

Die Partner-Postfilialen in Nikolassee und am Mexikoplatz sind zu Pro-Veranstaltung und Contra-Stellungnahme: Die Reaktivierung der Stammbahn sorgt für Gesprächsstoff

Die Reaktivierung der Stammbahn sorgt für Gesprächsstoff Die Zehlendorfer Autorin Ingeborg Drewitz wurde 100: Sie liegt an der Onkel-Tom-Straße begraben

Sie liegt an der Onkel-Tom-Straße begraben Erlebnis Kammermusik: Freie Plätze für Kinder und Jugendliche bei Osterfahrt

Freie Plätze für Kinder und Jugendliche bei Osterfahrt Tipp Ihrer Südwest-VHS: Nutzen Sie Ihre Bildungszeit – denn blau machen, kann schlau machen!

Nutzen Sie Ihre Bildungszeit – denn blau machen, kann schlau machen! Hörgenuss zum Jahresstart: Das Neujahrskonzert der Leo-Borchard-Musikschule

Das Neujahrskonzert der Leo-Borchard-Musikschule Samstag startet die Hockey-WM: Der einzige Berliner in der Nationalmannschaft kommt aus Zehlendorf

Der einzige Berliner in der Nationalmannschaft kommt aus Zehlendorf „Ihre Straße steht auf der Liste!“: CDU sorgt für Sturm im Straßenschild

