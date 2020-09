Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 224.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Corona-Update für Mitte

Vögel brüten nicht mehr: Teilabriss der Kolonie 10 steht bevor

Die Friedrichswerdersche Kirche öffnet wieder - und zeigt Skulpturen aus der alten Nationalgalerie

Knappe Entscheidung bei den Grünen: Stephan von Dassel tritt wieder als Bezirksbürgermeister an

Wie sich die Parteien in Mitte auf die Kommunalwahl vorbereiten

FDP fordert Heizpilze für Gastronomie im Winter - Bezirksamt ist dagegen

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Corona-Update für Neukölln

Soko "Fokus" legt Abschlussbericht zur rechtsextremen Anschlagsserie vor - mit wenig neuen Erkenntnissen

BVV fordert Tempo 30 in der Hermannstraße

So sollen die künftigen Straßen im Neubaugebiet Buckower Felder heißen

Teil der Nansenstraße könnte öffentlicher Platz werden

Rund um die Radschnellverbindung Y-Trasse sollen weitere Radwege ausgebaut werden

Erneuerbare Energien bei Bauprojekten in Neukölln

Wie die Wissmannstraße künftig heißen könnte

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Corona-Update für Reinickendorf

Atomares Endlager: Auch Reinickendorfer Untergrund wäre geeignet

Märkisches Viertel mit Kontrastprogramm: Kirche freut sich über neue Räume, auf dem zentralen Platz gegenüber sieht es triste aus

Junge Union fordert 10-Minuten-Takt der S 1 nach Oranienburg

Das Geheimnis der Bücherkiste in der Hermsdorfer Wachsmuthstraße

Reinickendorf erlaubt der Gastronomie im Winter Heizpilze

Der Tagesspiegel wurde 75 Jahre alt: Drei Leserporträts zeigen, was sie mit der Zeitung verbindet

Tegeler Ruderer hoffen auf Erfolge bei der Europameisterschaft

Wenn es aus den Gullis stinkt….

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.