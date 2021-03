Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 241.000 Mal abonniert. Mit mehr als 32.400 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Eine "überwältigende" Spendenbereitschaft für Stolpersteine, die Opfern des Nationalsozialismus gewidmet sind, erfreut die Stolpersteininitiative Charlottenburg-Wilmersdorf und die Initiative Bundesplatz. Im Leute-Newsletter hatten wir im November einen Aufruf veröffentlicht, mit dem Geldgeber für zusätzliche Gedenktafeln rund um den Bundesplatz gesucht wurden. Der Bürgerverein verteilte außerdem Flugblätter. Mitglieder haben die Schicksale von 17 Menschen erforscht, vor deren einstigen Wohnhäusern es noch keine Stolpersteine gibt. Im Dezember meldeten wir auch den Spendenaufruf von Anwohnern der Gieselerstraße, die zwölf weitere Stolpersteine verlegen lassen wollen. Ingesamt seien 30.000 Euro zusammengekommen, sagt die Kassenwartin der bezirklichen Stolpersteininitiative, Marianne Gaehtgens. Die ersten neuen Stolpersteine könnten wohl im Mai verlegt werden, glaubt Marianne Gaehtgens. Gaethgens und Berhorst haben uns gebeten, ihren herzlichen Dank an alle Spender:innen über den Leute-Newsletter zu verbreiten. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk

Huthmacher-Haus am Zoo wird saniert

Wie eine Gründerin der Krise trotzt: Friseurin übernimmt die traditionsreiche "Barbierstube"

Neuer Pächter für das Strandbad Halensee gesucht

Signa-Konzern plant temporäres Kulturhaus neben Karstadt am Ku'damm

Anwohner protestieren gegen mögliche Bebauung an der Gervinusstraße

Jugendkunstschule bietet Online-Kurse an

Jugendliche warfen Steine auf das Café Villa Oppenheim – jetzt suchen die Wirtin und eine Berliner Abgeordnete den Dialog mit Eltern und Schulen

