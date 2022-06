Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 263.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Überall in Berlins Bezirken und Kiezen gründen sich Initiativen für faire, klimagerechte Mobilität: Stadt und Verkehr für alle statt nur aufs Auto zugeschnitten. Wir stellen eine neue Bürgerinitiative für den dauerzugeparkten Kranoldplatz in Lichterfelde-Ost vor. Sie tritt mit folgendem Wunsch an: Platz für Menschen statt parkende Autos, und hat schon bildlich klare Vorstellungen (siehe Illustration oben). Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sind die Bethel-Diakonissen in Lichterfelde über den Tisch gezogen worden? Correctiv-Autor Frederik Richter berichtet im Interview, wie und warum die Schwestern jetzt für ihre Gemeinschaft kämpfen

Bezirksamt beschließt Mietvertrag für den Bürgertreff Lichterfelde-West – doch das letzte Wort hat der Finanzsenator

Schuppen statt Tartanbahn: Das Droste-Hülshoff-Gymnasium muss um seine Sportbahn fürchten – es ist eine Dorf-Posse

Dem Igel einen Tunnel graben: Bürgerworkshop zum Tierschutz

Übersicht: VHS-Kurse zum Klimaschutz

Stadtteilfest Wannsee und Flohmarkt auf der Löwenwiese

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Es geht auch anders: Fairer Verkauf der Ohlauer Straße 36

Veränderung in den Mühlenhaupt-Höfen: mehr Museum und neue Mieter:innen

Kiezkamera: Müllsammelaktion und Verkehrsaktivismus rund um die Friedensstraße

Ausstellung "The Birth of Techno": Zappeln im FHXB-Museum

Mieter*innen-Picknick am Südstern

Fahrraddemo: "Kidical Mass" radelt durch Friedrichshain

"Kick it like Kreuzberg!": Kiezfußballturnier im Böcklerpark

Leerstand in der Graefestraße: Bezirk sieht "extremes Beispiel für Spekulation"

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Gesche Hullmann:

Paukenschlag in der Schule – 20 bis 40 Schüler*innen ohne Gymnasialschulplatz

Diskussion um Sportverbot in Parks: Interview mit einer Fitness-Trainerin für Mütter

Geschlagen und bestohlen: Homophober Angriff auf einen Mann im Mauerpark

Artspring-Festival öffnet die Türen von 320 Ateliers

Planschen in der Panke – im Einklang mit Naturschutz möglich?

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.