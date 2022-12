Initiativen halten Proteste für möglich „Letzte Generation“ gegen Stadion-Neubau?

Der Siegerentwurf zum geplanten Umbau des Jahn-Sportparks ist gekürt – doch die Debatte um das Areal geht weiter. Während die Sportverbände erfreut reagierten, gibt es gerade aus der unmittelbaren Anwohnerschaft in Prenzlauer Berg deutliche Kritik und Protestankündigungen.

Ein Lob für die Jury-Entscheidung verteilte der Landessportbund Berlin (LSB). Dessen Präsident Thomas Härtel findet, der Siegerentwurf des Architekturbüros aus Dresden sei „eine wirklich gute Lösung und kann den inklusiven Sport in unserer Stadt auf jeden Fall voranbringen“.

LSB-Präsident Härtel begrüßt das barrierefreie neue Stadion und den Erhalt der Sportwiese

Das Stadion könne künftig barrierefrei in allen Ebenen erreicht werden. „Da das Stadion zweitligatauglich sein wird, bietet es auch eine sehr gute Perspektive für den sich dynamisch entwickelnden Fußball der Frauen in Berlin“, so Härtel weiter. Die Sportwiese „bleibt als wichtiges Angebot für die Anwohnenden und freie Sportgruppen erhalten“.

Anfang 2023 soll bereits der Abriss des alten Stadions beginnen, erklärte die Senatssportverwaltung. „Der derzeitige Zeitplan sieht einen Baubeginn des Stadions ab Ende 2024 und des Sportparks ab 2026 vor“, teilte sie auf Schriftliche Anfrage der CDU-Abgeordneten Danny Freymark und Martin Pätzold mit.

Für den Stadionneubau liege ein geprüftes Bedarfsprogramm über 97 Millionen Euro vor (die Abrisskosten kommen noch hinzu) und für den Sportparkumbau ein ungeprüftes Bedarfsprogramm über 113 Millionen Euro. Die Verwirklichung der Umbau-Pläne hält die Verwaltung für realistisch, durch die Einbindung der Anwohner in das Verfahren seien sie „konsensfähig“.

Finaler Entwurf. Zum neuen Jahnsportpark gehören künftig eine Plaza, ein barrierefreies Stadion und zahlreiche Sportplätze. © O+M, Carsten Otto und Christian Müller, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Tatsächlich haben sich jedoch bereits zwei Anwohner-Initiativen gegen die Umsetzung des Entwurfs ausgesprochen. Zum einen der neu gegründete Verein „SC Sportwiese“, der den Erhalt der Naturwiese zum Ziel hat. Mit dem geplanten Umbau werde den Menschen in Prenzlauer Berg „Wohnqualität genommen, Parkplätze, Spiel- und Sportmöglichkeiten und ein letztes Stück saubere nutzbare Rasenfläche, auf der man frei spielen und Sport treiben konnte“, erklärte Sportwiese-Mitbegründerin Islim Kalali.

Dabei werde die Inklusion nur als „Deckmantel“ benutzt, um „den Profisport, den kommerziellen Sport in eine ruhige Wohngegend zu bringen“. Um das Sportgelände für alle Menschen zugänglicher machen zu können, „wäre kein Neubau in diesem hochpreisigen Niveau nötig, das wissen wir alle“, so Kalali. „Hier werden Gelder verschwendet, die sinnvoller und umweltfreundlicher genutzt werden könnten, wie etwa zur Erweiterung oder Modernisierung der bestehenden Sportstätten nahe der Schulen.“

Möglicherweise bleibt uns nur noch die ‚Letzte Generation‘, um den Bau zu verhindern. Islim Kalali, Mitbegründerin des „SC Sportwiese“

Kalali schloss Protestaktionen gegen das Vorhaben nicht aus: „Möglicherweise bleibt uns nur noch die ‚Letzte Generation‘, um den Bau zu verhindern.“ Damit spielte sie auf die umstrittenen Aktionen der Protestgruppe an, deren Mitglieder sich auf Straßen und Autobahnen festkleben und die auch den Flughafen BER unlängst lahmgelegt hatte. „Die Fällung von etwa 100 Bäumen und die Vergrößerung der Kunstrasens wird wohl kaum ohne massive Proteste möglich sein“, so Kalali. „Aber das muss nicht auf die ‚Letzte Generation‘ oder ihre Protestformen festgelegt sein.“

„Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich auch bald Aktivisten organisieren, um mit entsprechenden Aktionen gegen den Umbau zu protestieren“, erklärte auch Enno Hyttrek, Vorstand des SC Sportwiese.. Die Problematik sei vergleichbar: Umweltbelange würden ignoriert, nachhaltige Vorgehensweisen sähen anders aus. Die Menschen im Kiez seien enttäuscht und verärgert über das Vorgehen der Senatsverwaltung.

„Als Sportverein sind wir allerdings daran interessiert, die Probleme im Dialog und in guter Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen anzugehen“, so Hyttrek weiter. Es gebe auch in der nun favorisierten Planung noch Spielräume. „Diese müssen aber im größtmöglichen Umfang im Sinne der Anwohner und des Amateur- und Freizeitsports ausgenutzt werden.“

Laut der „Bürgerinitiative Jahnsportpark“ wurden Klimaschutz und Anwohner „missachtet“

Ähnlich scharfe Kritik äußerte die „Bürgerinitiative Jahnsportpark“, die am Verfahren offiziell mitbeteiligt war. Bei der Entscheidung würden „die Belange von Klimaschutz und Anwohnerschaft weitgehend missachtet“, erklärte sie in einer Mitteilung. Die Bürgerbeteiligung werde damit „ad absurdum geführt“: „Vermutlich war eine Beteiligung auf Augenhöhe nie gewollt und so nur ein teures Schauspiel.“

Der „besondere Parkcharakter“ des Areals „soll unter zu vielen Neubauten erdrückt werden“, befindet die Initiative weiter. Statt einem ressourcenschonenden Um- und Weiterbau werde etwa ein teurer Stadionneubau favorisiert. Dabei würde das „städtebaulich prägende Tribünengebäude“ restlos abgerissen und die Sportwiese zum größten Teil mit einem Kunststoffplatz überbaut. Außerdem würden „zu große Hallen sowie ein deplatziertes Bürogebäude“ im Sportpark errichtet.

Die Initiative wolle sich dennoch „weiter sachlich und deutlich im weiteren Verfahren einbringen“. Man werde „weiterhin die Interessen der Bürger und des Kilmaschutzes vertreten und sich gemeinsam mit den demokratischen Parteien für eine behutsame Entwicklung des Sportparks engagieren“.

Zur Startseite