Inoffizielle Open-Air-Kneipen Berliner Bezirk plant Sitz-Verbot vor Spätis

Spät-Verkaufsstellen mit Stühlen und Klappbänken auf dem Gehweg gehören zur Kultur in Berlin. Das sehen jedenfalls die Jusos Pankow so - und wollen diese Kultur vor dem Aussterben retten. „Wir stellen uns mit aller Deutlichkeit gegen die Pläne der Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki der CDU, die Sitzplätze vor Spätis in Pankow verbieten zu wollen“, teilen die Vorsitzenden Anne Meier und Paul Krüger mit. „Die Späti-Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil des Berliner Lebens und des sozialen Zusammenhaltes der Stadt.“