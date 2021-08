Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Manche Schicksale werden sich voraussichtlich erst in Jahrzehnten klären lassen”: Die Leiterin des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes spricht über Afghanistan, vermisste Familienangehörige und die Flutkatastrophe in Deutschland

Bericht aus der letzten BVV vor den Wahlen

Ist das Großbauprojekt Lichterfelde-Süd fit für die Zukunft? Umfrage zum Klimawandel unter den Parteien

Corona, Mietschulden und der Brandschutz: Ecolodge-Hostel im Grunewald vor dem Aus

Das Ende einer Ära: Jugendarbeit mitten im Wald

“Totale Überraschung”: Paulinenplatz für Nachbarschaftspreis nominiert

„Wir dürfen wieder!” Kunst- und Handwerkermarkt am Mexikoplatz

890 Teilnehmer: Positive Bilanz des BerlinMan-Triathlons am Strandbad Wannsee

Draußen vor der Tür: Schachclubs wollen wieder in Seniorenfreizeitstätten trainieren

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

"Politisch ist der Bezirk in meinen Augen etwas zu einseitig geprägt" – FDP-Spitzenkandidatin Marlene Heihsel im Interview

Bericht aus der letzten BVV vor den Wahlen

Nach Druck von Spree:publik: doch kein Stilllegeverbot von kleinen Booten

Rio Reisers 25. Todestag – neuer Song „Rio-Reiser-Platz“

Bezirksamt zensiert Reporterin bei Parkläufer-Gespräch im Görli

Bezirksbürgermeisterin und WZB-Verkehrsforscher stellen Ergebnisse zur "Straße der Zukunft" vor

Beginn der wöchentlichen Demos für sicheres Radfahren im Ostkreuzkiez

Doch keine Skateplätze für den Profisport im Bezirk?

Verlosung: Konzert von Bach zu Pink Floyd auf E-Bass und Blockflöte

Tipp: Fotoausstellung zur Sonnenallee-Sehnsucht im Bethanien

Kisch & Co. geräumt – Vor-Ort-Bericht und Blick in die neuen Räume

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Bezirksamt entfernt Straßen-Pinselei im Vineta-Kiez - und verspricht offizielle Maßnahmen "mit Priorität"

Senat übernimmt Bauprojekt "Karow Süd" – und jetzt? Pankows Parteien äußern Kritik, Forderungen und Hoffnung

Lieferdienst-Streit: Pankow bleibt hart, "Gorillas" will nun Autoparkplätze nutzen

Mietwohnungen: Drastischer Anstieg von Umwandlungen im Bezirk

Neue Stolpersteine erinnern an Pankower Juden

Müll und Vandalismus: Das sind Pankows übelste Bahnhöfe

Nichts fährt mehr: Tram-Baustelle legt Weißensee lahm – was unternimmt die BVG?

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.