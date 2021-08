Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Nach illegalem Abriss: Denkmalgeschütztes Kesselhaus wird wieder aufgebaut. Als die Betreiber des Berlinbiotechparks auf dem früheren Schering-Gelände an der Max-Dohrn-Straße im Dezember 2019 das denkmalgeschützte alte Kessel- und Turbinenhaus abrissen, ohne das Bezirksamt zu informieren, fühlte sich der Charlottenburg-Wilmersdorfer Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) "wie im Wilden Westen". Er leitete rechtliche Schritte ein und forderte sogar eine Rekonstruktion des Gebäudes aus den 1950-er Jahren (wir berichteten). Was damals noch eher unwahrscheinlich klang, wird nun Realität, wie der Tagesspiegel erfuhr. Der Wiederaufbau "wird voraussichtlich 2022 erfolgen", kündigt ein Sprecher des Biotechparks an. Man wolle "demnächst" den Bauantrag stellen. Außerdem habe das Unternehmen "ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro akzeptiert und bezahlt". Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sichere Schulwege, mehr Impfungen, Milieuschutz und "Bürohunde" – unsere Vorschau auf Themen der BVV

Anwältin und Journalistin eröffnen Kunstgalerie

Verkehrsberuhigung für den Meyerinckplatz

Nahe dem Bahnhof Zoo sind sechs Hochhäuser geplant

Stadtbad wegen Dachschäden gesperrt

Freikarten für Führung durch die Villensiedlung Grunewald

Zeitzeuge erinnert sich an den Mauerbau und seine Flucht nach West-Berlin

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.