Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

In der Charlottenburger Fritschestraße haben Anwohnende zwei hölzerne Parklets aufgebaut, begrünt und zu "Mini-Bauernhöfen" erklärt. Sie wollen zeigen, dass es "nicht schwierig ist, kreativ mit einfachen Mitteln die Straße grüner, kinder- und fußgängerfreundlicher zu gestalten". Damit wird es gemütlicher im Kiez, obwohl nebenan die verkehrsreiche Bismarckstraße verläuft. Die Parklets sind die ersten in der City West. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Gastronomie im Wandel: Früheres Restaurant am Rüdesheimer Platz kehrt mit alpenländischer Küche zurück, Café am Lehniner Platz soll im Herbst endlich öffnen

Café des Jazzclubs Quasimodo wird zur Cocktailbar

Mitsingkonzert in Schmargendorf

Freiluftkino

Zäune sollen Spreeuferweg nicht mehr blockieren

Wohnheim-Türme in Westend weichen Neubauten

Krimiautorin stellt Lietzensee-Roman vor – wir verlosen Exemplare

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.