Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen fast 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Freundliche Grundhaltung, amüsant und kritisch”: Leser:innen gratulieren zum fünften Geburtstag der Leute-Newsletter aus den Berliner Bezirken. Und wir wiederum bedanken uns bei unseren Leser:innen, die uns weiterhin jede Woche 1000 Abos Zuwachs bescheren sowie viele, viele Anregungen, auch Kritik und hin und wieder gern auch Lob. Weitere Themen diesmal:

Ein 20-Jähriger im Zentrum der Macht: Julius Koenitz macht ein Praktikum im Bundestag – Begegnungen mit Angela Merkel und Karl Lauterbach inklusive (vor der Cafeteria)

Nicht nur die Brücke am Breitenbachplatz: Architektenverein fordert den Rückbau der gesamten Autobahn A104

Mit Bildung gegen den Klimawandel: Nur wer Bescheid weiß, kann nachhaltig aktiv werden – neues Leitbild für den Bezirk

Küchenmädchen, Nichtsnutz und Souffleuse gesucht

Verein Berliner Künstler ehrt Achim Freyer: „Malen Bewegen Klingenlassen”

Wuff! Gesprächskreis mit Therapiehund Rudi

Opern, Arien und ein Senator: Das Quartiersmanagement Thermometersiedlung lädt zur Feier

Es ist spruchreif: Viktoria plays Olympiastadion

Gesucht: Ein Hochhaus zum Treppensteigen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Unsere Kieze veröden": Stefan Klein von KIGE Kiezgewerbe unterstützt Gewerbemieter*innen, die von Verdrängung bedroht sind

Silvio-Meier-Preis für Initiative "Wo ist unser Denkmal" und Studio Ansage

Mehringplatz bekommt Stadtteilzentrum

Baustart am Lausitzer Platz: Fußgänger*innenzone wird erweitert

Kunst statt Autos: Parkplatz der Berlinischen Galerie wird zum urbanen Treffpunkt

Girls Born To Fly: Basketballtag für Mädchen* bei Türkiyemspor

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Neues Bündnis gegen Nachverdichtung fordert "nachhaltige" Stadtplanung

SPD verteidigt "Klimaschutz"-Baustopp und kritisiert Bausenator

Fluch oder Segen? Motorroller-Leihanbieter erschließt neue Kieze auch in Pankow

500 Wohnungen, neue Straße: Das sind die Pläne für die "Alte Gärtnerei" in Heinersdorf

„Der Platz muss auf der Straße geschaffen werden“: NABU kritisiert Versiegelung von Parks für Radwege

Ärger um blockierte Geh- und Schulwege: Das Bezirksamt schützt Falschparker und fordert stattdessen eine „angemessene Verkehrserziehung“ für Schulkinder

Zerstörter Buchholzer Friedhof: Wann kommt der Wiederaufbau?

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.