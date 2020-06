Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit rund 214.000 Abonnements. Mit mehr als 29.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Sie erinnern sich and die Berliner Fahnenposse? Es ging dabei um die plötzlich fehlende hessische Landesflagge am Jakob-Kaiser-Platz im Ortsteil Charlottenburg-Nord. Im Kreisverkehr dort steht ein Fahnenrondell mit den Emblemen aller Bundesländer, gemeint als netter Gruß für die Neuankömmlinge vom nahen Flughafen Tegel. Nach berlintypischem Behördenpingpong zur Frage, wer denn die Kosten für das Stoffstück zu tragen habe, wurde die kaputte hessische Fahne damals ersetzt. Jetzt sind auf einmal alle Fahnen weg, die Masten stehen kahl in der wegen des Autoverkehrs ohnehin eher unwirtlichen Landschaft. Im Newsletter erzählt unser Autor noch einmal die ganze Geschichte und deren aktuellen Ausgang - eine Berliner Geschichte. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Pop-up-Radwege, die Havelchaussee als Fahrradstraße und die Sanierung der Gedächtniskirche - wir berichten über spannende Themen aus der BVV

Deutsch-türkische PR-Unternehmerin spricht über die Coronakrise - und über Rassismus in Berlin

Fotoschau porträtiert Menschen am Fasanenplatz

Freibäder lockern Corona-Regeln

Schausteller kehren mit Sommermarkt auf den Breitscheidplatz zurück

