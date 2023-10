Kalte Dusche Berliner Schulsporthalle bekommt kein warmes Wasser

Im April 2019 stellte das Kinder- und Jugendparlament den Antrag auf warme Duschen in der Sporthalle der Nahariya-Grundschule in Lichtenrade. Dies wurde von der BVV zwei Monate später beschlossen. Jetzt, mehr als vier Jahre danach, teilte das Bezirksamt mit, dass die Duschen kalt bleiben werden.

In einer Mitteilung zur Kenntnisnahme hieß es, die Installationen in der Sporthalle seien „in Teilen marode: Unter anderem kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Wasserrohrbrüchen an den Heißwasserleitungen in den nicht zugänglichen Versorgungskanälen unterhalb des Umkleidetraktes.“

Die Turnhalle gilt als nicht sanierungsfähig; laut dem Investitionsprogramm soll es eigentlich einen Ersatzneubau geben. „Die Maßnahme kann derzeit vor dem Hintergrund anderer prioritärer Maßnahmen personell nicht unterlegt werden, sodass der Fokus auf der Aufrechterhaltung der Halle liegt“, teilte das Bezirksamt weiter mit. Deswegen seien in letzter Zeit zahlreiche Schönheitsreparaturen durchgeführt worden.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg:

Auf 280.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Schilder fehlen: Parkzone am Rathaus Schöneberg verzögert sich

Ausgezeichnet lesen: Preis für die Buchhandlung Odradek auf der Roten Insel

Unsichere Zukunft bei der Neuen Mitte Tempelhof: Ausnahmeregelung für Polizeirevier

Umbau der Handjerystraße zur Fahrradstraße in Friedenau: Protest aus der Schule

Regenbogenkiez 1: BVV für queere Ampelfiguren

Regenbogenkiez 2: Vermehrte queerfeindliche Übergriffe

Netzwerk der Wärme: Angebote in der kalten Jahreszeit

Austritt aus der Linken: Alexander King schließt sich dem Wagenknecht-Bündnis an

Erinnerung an die Pogromnacht vor 85 Jahren: Musik des Gedenkens

… das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke