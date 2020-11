Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 231.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Paul Lufter:

Corona-Update: Die neuesten Zahlen und die Nachrichten aus dem Pandemiestab des Bezirks

Maske statt Kugeln und Glitzer – Interessanter Schmuck am Weihnachtsbaum vorm Rathaus

Party mitten in der Pandemie: Das Theater an der Parkaue feiert sein 70. Jubiläum mit Geschichten und Gratulanten online

Polizei: Maskenverweigerer sprüht mit Reizstoff um sich

Einmal Kündigung und zurück - Was wird aus den Lichtenberg Studios?

„Spannend und bunt” – Künstler Spunk Seipel im Gespräch über Lichtenberg

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Kein erhöhtes "Ansteckungsrisiko" in der Bölschestraße

Quarantäne im Flüchtlingsheim aufgehoben

Arena Berlin soll Impfstützpunkt werden

Schulstadträtin positiv getestet

Schulen ohne Netz: Gutes W-Lan ist immer noch die Ausnahme

Funkhaus-Investor funkt zurück: "Wir führen nichts Böses im Schilde"

Enthüllt: Goldelse ist eine Friedrichshagenerin!

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newsletter aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.