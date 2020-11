Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

12 Tote, 47 Infizierte, erster Fall im Oktober: Warum hat das Pflegeheim nicht früher reagiert?

Intensivpfleger aus Karlshorst berichtet von seinem Alltag auf einer Corona-Station

"Es ist nicht nur eine leichte Grippe": Ein Corona-Infizierter berichtet

Bezirksparlament wegen Corona-Fall in der Verwaltung abgesagt

Vertretungsstadtrat für Gesundheit und Pressesprecher wurde wohl positiv getestet - und hat gegen Quarantäne verstoßen?

Hohenschönhausener AfD-Abgeordnete Kay Nerstheimer zur NPD übergetreten

Hühnernotstand im Tierheim

Schornsteinfeger und schwarze Tiere am Freitag, dem 13.

Oft wie Schmirgelpapier: Klopapier in Schulen zu hart?

Howoge bewacht Grundstück an der Rummelsburger Bucht mit Kameras

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Schulen sollen 40.000 Masken bekommen - und mehr lokale News und bezirklicher Service zum Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie

Aus der BVV: AfD-Stadtrat weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Noch mehr BVV: AfD verweigert Maskenpflicht

Nochmal BVV: Angespannte Situation in Kliniken

Protest erfolgreich: Müggelheimer Gasdruckstation wird verlegt

Verkehrsbelastung in Oberschöneweide um 80 Prozent gesunken? Zweifel an den Zahlen

