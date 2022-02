Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 260.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Die Corona-Pandemie und insbesondere die Omikron-Variante sind wichtige Themen in unseren Berliner Bezirksnewslettern. Aus Neukölln diesmal unter anderem mit den Themen: Bezirksverordnete fordern strengere Corona-Kontrollen in der Gastronomie – ein Viertel der Ordnungsamt-Stellen nicht besetzt; Queere Impfaktion im SchwuZ. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirksverordnete fordern Maßnahmen für Verkehrssicherheit von Fußgänger:innen

Deutsche Bahn startet Umbauarbeiten am Unfallschwerpunkt Niemetzstraße

Toilettenposse in der Hasenheide: Geschlechtergerechte Komposttoilette nach nur sechs Monaten abgebaut

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Robert Klages:

Corona-Update für den Bezirk

Der Internet-Star aus Wedding, den alle nur als El Hotzo kennen

„Ruth, ich ich bin hier“: Holocaust-Überlebende sprach im Bundestag über ihre ermordete Freundin aus Berlin-Mitte

Bayer will Wohnhäuser abreißen lassen – und stößt auf Widerstand

In den Bürgerämtern kann man ab sofort mit Kreditkarte bezahlen

Wahlschrieb an einen Verstorbenen: Bezirksamt bittet um Entschuldigung

Youtube-Fundstück: Tilda Swinton erradelt die Mauer

Ausstellung in der Vitrine vor dem Rathaus Tiergarten anlässlich des Black History Month

Fußballspiele im Poststadion: Moabit sagt Tschüss zu Lichtenberg 47

What's up, Doc? So gut (oder schlecht) ist Mitte mit Ärzten versorgt

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Corona-Update für Reinickendorf

Frischer Wind: Tanzschule Base One eröffnet in der Nordmeile

Wichtiges Zeichen: Gedenkort Alter Anstaltsfriedhof wird auf KaBoN-Gelände eingeweiht

Anwohner der Brodersenstraße protestieren gegen geplante Baumaßnahmen

Bewerbungsfrist für Bürgerdeputierte für Partizipation und Integration verlängert

Neugestaltung: Bäume im Schäferseepark werden ersetzt

CDU Reinickendorf: „Tempo 30 in der Friederikestraße in Tegelort kommt”

Geschichtswerkstatt Tegel weist hin auf Projekt zu Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Breites Bündnis demonstriert gegen Anti-Corona-Marsch

Waldseeviertel: Radverkehr soll gefördert werden

„Papaya & Pommes“ zu Besuch in Reinickendorfer Afro Shop

EU- und Gleichstellungsbeauftragte rufen zu digitaler Ideenwerkstatt auf

Volkshochschule zeigt Ausstellung im Fontane-Haus

Beseelt: Konzert für Violoncello und Orgel in Frohnau

